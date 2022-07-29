29 июля 2022
28 июля 2022

В Прикамье капитана катера, столкнувшегося с баржей, нашли пьяным

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через Вах. Излучинск, корабль, переправа, баржа
Капитан судна находился в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Следователи установили местоположение капитана пассажирского катера, столкнувшего с баржей. В результате инцидента пострадало девять человек. После происшествия мужчина, управляющий катером, скрылся.

«По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера Ярославец установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Мужчина заявил, что употреблял спиртное уже после аварии.

Ранее сообщалось о столкновении катера с 25 людьми на борту с баржей, груженой лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек, один из пассажиров был госпитализирован.

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Следователи установили местоположение капитана пассажирского катера, столкнувшего с баржей. В результате инцидента пострадало девять человек. После происшествия мужчина, управляющий катером, скрылся. «По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера Ярославец установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Мужчина заявил, что употреблял спиртное уже после аварии. Ранее сообщалось о столкновении катера с 25 людьми на борту с баржей, груженой лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек, один из пассажиров был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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