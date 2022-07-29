В Прикамье капитана катера, столкнувшегося с баржей, нашли пьяным

Капитан судна находился в состоянии алкогольного опьянения
Следователи установили местоположение капитана пассажирского катера, столкнувшего с баржей. В результате инцидента пострадало девять человек. После происшествия мужчина, управляющий катером, скрылся.
«По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера Ярославец установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Мужчина заявил, что употреблял спиртное уже после аварии.
Ранее сообщалось о столкновении катера с 25 людьми на борту с баржей, груженой лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники в Пермском крае. В результате аварии пострадало девять человек, один из пассажиров был госпитализирован.
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