Диетолог Тихомирова назвала идеальный рацион человека в жару

06 августа 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

В жару организм человека менее активно расщепляет белки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «В жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак нужно что-то легкое и холодное, яичница не зайдет. В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом. Девушкам можно 400 грамм арбуза на завтрак, если ничего не хочется. У мужчин прекрасно сочетание творог, йогурт и фрукты», — сказала Елена Тихомирова. «В обед может быть какой-то белок, потому что уже хочется кушать. Идеальны будут рыба, морепродукты, курица, говядина, не жирные сорта мяса в сочетании с овощами или крупами, но немного. На ужин, как правило, хочется есть, и нужен белок. Творог или омлет с овощами. Также курица или говядина в сочетании с овощами. Самое главное — не солить», — добавила диетолог. Также Тихомирова объяснила, что острые специи могут помочь перенести высокие температуры воздуха. «Использование жгучих специй очень даже хорошо. Такие специи, как перец, острые приправы, но, если это нравится человеку. Все эти жгучие вещества усилят капиллярное кровоснабжение, помогая организму осуществлять терморегуляцию. В Индии, где очень жарко, любят подобные штуки», — заключила собеседница агентства.

В жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «В жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак нужно что-то легкое и холодное, яичница не зайдет. В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом. Девушкам можно 400 грамм арбуза на завтрак, если ничего не хочется. У мужчин прекрасно сочетание творог, йогурт и фрукты», — сказала Елена Тихомирова. «В обед может быть какой-то белок, потому что уже хочется кушать. Идеальны будут рыба, морепродукты, курица, говядина, не жирные сорта мяса в сочетании с овощами или крупами, но немного. На ужин, как правило, хочется есть, и нужен белок. Творог или омлет с овощами. Также курица или говядина в сочетании с овощами. Самое главное — не солить», — добавила диетолог. Также Тихомирова объяснила, что острые специи могут помочь перенести высокие температуры воздуха. «Использование жгучих специй очень даже хорошо. Такие специи, как перец, острые приправы, но, если это нравится человеку. Все эти жгучие вещества усилят капиллярное кровоснабжение, помогая организму осуществлять терморегуляцию. В Индии, где очень жарко, любят подобные штуки», — заключила собеседница агентства.