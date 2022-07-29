29 июля 2022

Челябинцев ждет теплый дождливый август. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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URA.Ru на пятом фестивале барбекю в ЦПКиО имени Маяковского. Екатеринбург, лето, зонт, дождь
Синоптики озвучили долгосрочный прогноз Фото:

Синоптики озвучили прогноз на август для жителей Челябинска. По данным метеорологов, половину дней в последнем месяце лета будут идти дожди.

«В долгосрочном прогнозе на август минимальная дневная температура составит 14 градусов тепла, максимальная — 27 градусов тепла. Ночью от +6 до +17 градусов. В половине дней ожидаются дожди или грозы», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео».

Дождливое лето синоптики обещали жителям Челябинска еще в середине июня. Максимальная прогнозная температура июня подтвердилась — в городе фиксировали до 26 градусов тепла. В июле метеорологи обещали всего +25, однако погода оказалась непредсказуемо переменчивой и жаркой. На август долгосрочные прогнозы разных метеослужб пока сходятся.

Погода ожидается теплой и мокрой
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Синоптики озвучили прогноз на август для жителей Челябинска. По данным метеорологов, половину дней в последнем месяце лета будут идти дожди. «В долгосрочном прогнозе на август минимальная дневная температура составит 14 градусов тепла, максимальная — 27 градусов тепла. Ночью от +6 до +17 градусов. В половине дней ожидаются дожди или грозы», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео». Дождливое лето синоптики обещали жителям Челябинска еще в середине июня. Максимальная прогнозная температура июня подтвердилась — в городе фиксировали до 26 градусов тепла. В июле метеорологи обещали всего +25, однако погода оказалась непредсказуемо переменчивой и жаркой. На август долгосрочные прогнозы разных метеослужб пока сходятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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