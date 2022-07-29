Синоптики озвучили долгосрочный прогноз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики озвучили прогноз на август для жителей Челябинска. По данным метеорологов, половину дней в последнем месяце лета будут идти дожди.

«В долгосрочном прогнозе на август минимальная дневная температура составит 14 градусов тепла, максимальная — 27 градусов тепла. Ночью от +6 до +17 градусов. В половине дней ожидаются дожди или грозы», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео».

Дождливое лето синоптики обещали жителям Челябинска еще в середине июня. Максимальная прогнозная температура июня подтвердилась — в городе фиксировали до 26 градусов тепла. В июле метеорологи обещали всего +25, однако погода оказалась непредсказуемо переменчивой и жаркой. На август долгосрочные прогнозы разных метеослужб пока сходятся.