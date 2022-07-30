Автоэксперт Едрышов: как избежать перегрева машины в жару

31 июля 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Перегрев двигателя может привести к ремонту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы не допустить перегрева двигателя автомобиля в жаркую погоду следует каждой весной проверять систему охлаждения. Об этом в разговоре с URA.RU сказал руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов. «Нужно вовремя обслуживать свой автомобиль, и такие работы по очистке системы охлаждения лучше проводить весной еще до наступления жары. Промывка радиатора со съемом и так далее. Туда очень много мелкой пыли забивается, что нарушает работу системы охлаждения. Это работы номер один, которые нужно проводить хотя бы раз в год», — сказал Максим Едрышов. Как объяснил автоэксперт, водителю не стоит самостоятельно снижать температуру двигателя. «Если стрелка температуры поползла вверх, то надо сразу заглушить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и ждать, пока автомобиль остынет. В жару это придется делать несколько часов. Потом, не допуская перегрева, можно попробовать доехать до сервиса, либо вызвать эвакуатор и разбираться, не привел ли перегрев к каким-либо печальным последствиям», — уточнил он. Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, какие автомобили лучше покупать во время санкций. По его словам, самыми выгодными оказываются российские, китайские, корейские и японские машины.

Чтобы не допустить перегрева двигателя автомобиля в жаркую погоду следует каждой весной проверять систему охлаждения. Об этом в разговоре с URA.RU сказал руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов. «Нужно вовремя обслуживать свой автомобиль, и такие работы по очистке системы охлаждения лучше проводить весной еще до наступления жары. Промывка радиатора со съемом и так далее. Туда очень много мелкой пыли забивается, что нарушает работу системы охлаждения. Это работы номер один, которые нужно проводить хотя бы раз в год», — сказал Максим Едрышов. Как объяснил автоэксперт, водителю не стоит самостоятельно снижать температуру двигателя. «Если стрелка температуры поползла вверх, то надо сразу заглушить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и ждать, пока автомобиль остынет. В жару это придется делать несколько часов. Потом, не допуская перегрева, можно попробовать доехать до сервиса, либо вызвать эвакуатор и разбираться, не привел ли перегрев к каким-либо печальным последствиям», — уточнил он. Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, какие автомобили лучше покупать во время санкций. По его словам, самыми выгодными оказываются российские, китайские, корейские и японские машины.