Власти приняли декларацию «Русский Херсон»

Жителей Херсона признали частью российского народа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Херсоне на форуме «Мы вместе с Россией» при участии главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо была принята декларация «Русский Херсон». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Была принята политическая декларация «Русский Херсон», обосновывающая необходимость присоединения к РФ. По сути, началась подготовка к будущему референдуму. Основные тезисы политической декларации звучат решительно. «При России Херсонщина цвела, при Украине чахнет». «После Майдана терпеть стало невыносимо, а при Зеленском — невозможно». «Мы имеем полное право не быть украинцами, юридическое и моральное». «Мы не против украинского языка и украинцев — мы против принуждения и ущемления прав».

Выступления участников форума наполняли эти слова конкретным содержанием. Так председатель профсоюза ХГУ Елена Волкова сказала, что русские в Херсоне восемь лет боялись и молчали, но собравшиеся сегодня верят — то время кануло в Лету. Ректор Аграрного университета Евгения Чернышева напомнила о вреде, который нанесли местной экологии западные сельхозкомпании, истощавшие землю монокультурами и применявшие некачественные ядохимикаты, из-за которых в прошлом году погибли десятки журавлей в заповеднике Аскания Нова.

Главный санитарный врач херсонской области Юрий Ромаскевич рассказал о печальных последствиях медицинской реформы на Украине и необходимости их исправления: «Мы должны восстановить бесплатную медицину, которой по факту не было, и вернуть льготы, которые только декларировались. Перейти на более высокие российские стандарты».

Необходимость радикальных перемен признал и настоятель храма Святого Преподобного Серафима Саровского Отец Геннадий. Он призвал войти в РПЦ. «Как нельзя разделить святую троицу, так нельзя разделить русский, украинский и белорусский народы. Все это вместе — Святая Русь», — добавил священник.

В декларации также сказано, что Херсонская область является исторической частью России, а ее население — частью российского народа. В декларации отмечается, что выход соседних с Херсонской областью регионов из состава Украины «с ликвидацией украинского государства в его современном виде значительно улучшил бы перспективы Херсонщины и всей Новороссии». С этого года русский язык наряду с украинским является в регионе государственным языком, сообщает «Ридус».

Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской области в марте в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область в любом случае войдет в состав России. Жители Херсона уже начали получать российские соцвыплаты, они также могут обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке, передает слова президента России Владимира Путина Nation News.