Китайцев разгневал возможный визит Пелоси на Тайвань. «Сбейте эту старую летающую ворону»

31 июля 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Китайские читатели довольно негативно отреагировали на возможный визит США на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Читатели китайской газеты Global Times гневно отреагировали на предполагаемый визит конгрессмена США Нэнси Пелоси на Тайвань. Они выразили свое негодование по этому поводу в комментариях под материалом, где редакция газеты рассуждала о возможных последствиях от данной поездки Пелоси. Редакция Global Times пишет о том, что Китаю необходимо защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность от провокаций США. «Сегодня воля и способность Китая в этом отношении не вызывают сомнений, — подытоживает газета. Читатели выражают свое мнение довольно категорично. Например, пользователь A94UHV пишет: «Эта старая ведьма, надеюсь, она не сможет сойти с самолета и утонет в Тихом океане». Читатель под никнеймом Дэн уверен, что визит Пелоси создаст проблемы и даже сможет спровоцировать войну: «В этом возрасте Пелоси все еще думает о том, чтобы спровоцировать Китай, создать проблемы для китайско-американских отношений, спровоцировать мировую войну и быть грешницей на протяжении веков. По оценкам, Бог не простит ее!». В свою очередь, e7uXJS в целом относится к США довольно негативно. Он считает, что это диктаторская страна-гегемон с ужасными преступлениями. «Лицемерная страна, окутанная чрезвычайно красивыми словами, не приветствуется нормальными странами», — пишет он. Читатель под ником ID_1605708 также настроен довольно агрессивно: «Приготовьтесь к тому, что сверхзвуковые крылатые ракеты атакуют аэропорт, где выступает старая ведьма Пелоси, и разыграйте большое шоу, чтобы наслать бога чумы!» — заявляет он. LcJyEcji говорит о том, что никто не осмеливался провоцировать Китай десятилетиями, и уверен, что ни к чему хорошему это не приведет: «Сбейте эту летающую старую ворону из дробовика и скормите ее рыбе. США воюют с Россией в Европе, а теперь идут в Азию, чтобы спровоцировать нас. Но США проиграют и только унизят себя», — пишет он. Пользователь Mai Zili же довольно короток: «Наши ракеты тоже готовы к работе», — подытоживает он. Ранее URA.RU писало, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это. Затем спикер конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели китайской газеты Global Times гневно отреагировали на предполагаемый визит конгрессмена США Нэнси Пелоси на Тайвань. Они выразили свое негодование по этому поводу в комментариях под материалом, где редакция газеты рассуждала о возможных последствиях от данной поездки Пелоси. Редакция Global Times пишет о том, что Китаю необходимо защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность от провокаций США. «Сегодня воля и способность Китая в этом отношении не вызывают сомнений, — подытоживает газета. Читатели выражают свое мнение довольно категорично. Например, пользователь A94UHV пишет: «Эта старая ведьма, надеюсь, она не сможет сойти с самолета и утонет в Тихом океане». Читатель под никнеймом Дэн уверен, что визит Пелоси создаст проблемы и даже сможет спровоцировать войну: «В этом возрасте Пелоси все еще думает о том, чтобы спровоцировать Китай, создать проблемы для китайско-американских отношений, спровоцировать мировую войну и быть грешницей на протяжении веков. По оценкам, Бог не простит ее!». В свою очередь, e7uXJS в целом относится к США довольно негативно. Он считает, что это диктаторская страна-гегемон с ужасными преступлениями. «Лицемерная страна, окутанная чрезвычайно красивыми словами, не приветствуется нормальными странами», — пишет он. Читатель под ником ID_1605708 также настроен довольно агрессивно: «Приготовьтесь к тому, что сверхзвуковые крылатые ракеты атакуют аэропорт, где выступает старая ведьма Пелоси, и разыграйте большое шоу, чтобы наслать бога чумы!» — заявляет он. LcJyEcji говорит о том, что никто не осмеливался провоцировать Китай десятилетиями, и уверен, что ни к чему хорошему это не приведет: «Сбейте эту летающую старую ворону из дробовика и скормите ее рыбе. США воюют с Россией в Европе, а теперь идут в Азию, чтобы спровоцировать нас. Но США проиграют и только унизят себя», — пишет он. Пользователь Mai Zili же довольно короток: «Наши ракеты тоже готовы к работе», — подытоживает он. Ранее URA.RU писало, что Пелоси отправится в Азию и поедет в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Также была информация о ее планах посетить Тайвань, но политик не комментировала это. Затем спикер конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала тур по Азии, но упустила Тайвань.