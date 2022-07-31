Newsweek: Россия неприятно удивит НАТО сменой статуса-кво

Президент России Владимир Путин может экономить военную мощь и огневую мощь с воздуха для нападения на страны НАТО. Об этом пишет Newsweek, уточняя, что Россия в любой момент может изменить свой статус-кво.
В НАТО опубликовали краткий аналитический отчет в котором обсуждается текущее состояние российских вооруженных сил в условиях ситуации на Украине. Судя по информации из доклада, в НАТО предполагают, что РФ может затем напасть на страны альянса.
«Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется возможность нападения на страну НАТО», — пишет издание. Также Newsweek пишет о том, что Россия специально не использует свой военный потенциал, чтобы использовать силы против стран НАТО, передает перевод статьи Pravda.Ru.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, это вынужденная мера, передает сайт VSE42.Ru. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Страны НАТО на последнем саммите объявили Россию прямой угрозой. На заявления о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО в Кремле выразили надежду, что у коллективного Запада еще остались «политическая воля и политический разум», которые есть у Москвы.
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Президент России Владимир Путин может экономить военную мощь и огневую мощь с воздуха для нападения на страны НАТО. Об этом пишет Newsweek, уточняя, что Россия в любой момент может изменить свой статус-кво. В НАТО опубликовали краткий аналитический отчет в котором обсуждается текущее состояние российских вооруженных сил в условиях ситуации на Украине. Судя по информации из доклада, в НАТО предполагают, что РФ может затем напасть на страны альянса. «Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется возможность нападения на страну НАТО», — пишет издание. Также Newsweek пишет о том, что Россия специально не использует свой военный потенциал, чтобы использовать силы против стран НАТО, передает перевод статьи Pravda.Ru. Ранее американский обозреватель, общественный деятель Энн Коултер заявила, что США и западные страны напрямую виноваты в начавшейся спецоперации на Украине. Также министр Венгрии Виктор Орбан уточнил, что Украина и НАТО не смогут победить Россию. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, это вынужденная мера, передает сайт VSE42.Ru. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Страны НАТО на последнем саммите объявили Россию прямой угрозой. На заявления о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО в Кремле выразили надежду, что у коллективного Запада еще остались «политическая воля и политический разум», которые есть у Москвы.