Newsweek: Россия неприятно удивит НАТО сменой статуса-кво

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В НАТО уверены, что Россия может в дальнейшем напасть на страны альянса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин может экономить военную мощь и огневую мощь с воздуха для нападения на страны НАТО. Об этом пишет Newsweek, уточняя, что Россия в любой момент может изменить свой статус-кво.

В НАТО опубликовали краткий аналитический отчет в котором обсуждается текущее состояние российских вооруженных сил в условиях ситуации на Украине. Судя по информации из доклада, в НАТО предполагают, что РФ может затем напасть на страны альянса.

«Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется возможность нападения на страну НАТО», — пишет издание. Также Newsweek пишет о том, что Россия специально не использует свой военный потенциал, чтобы использовать силы против стран НАТО, передает перевод статьи Pravda.Ru.

Ранее американский обозреватель, общественный деятель Энн Коултер заявила, что США и западные страны напрямую виноваты в начавшейся спецоперации на Украине. Также министр Венгрии Виктор Орбан уточнил, что Украина и НАТО не смогут победить Россию.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, это вынужденная мера, передает сайт VSE42.Ru. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Страны НАТО на последнем саммите объявили Россию прямой угрозой. На заявления о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО в Кремле выразили надежду, что у коллективного Запада еще остались «политическая воля и политический разум», которые есть у Москвы.

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Президент России Владимир Путин может экономить военную мощь и огневую мощь с воздуха для нападения на страны НАТО. Об этом пишет Newsweek, уточняя, что Россия в любой момент может изменить свой статус-кво. В НАТО опубликовали краткий аналитический отчет в котором обсуждается текущее состояние российских вооруженных сил в условиях ситуации на Украине. Судя по информации из доклада, в НАТО предполагают, что РФ может затем напасть на страны альянса. «Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется возможность нападения на страну НАТО», — пишет издание. Также Newsweek пишет о том, что Россия специально не использует свой военный потенциал, чтобы использовать силы против стран НАТО, передает перевод статьи Pravda.Ru. Ранее американский обозреватель, общественный деятель Энн Коултер заявила, что США и западные страны напрямую виноваты в начавшейся спецоперации на Украине. Также министр Венгрии Виктор Орбан уточнил, что Украина и НАТО не смогут победить Россию. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, это вынужденная мера, передает сайт VSE42.Ru. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Страны НАТО на последнем саммите объявили Россию прямой угрозой. На заявления о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО в Кремле выразили надежду, что у коллективного Запада еще остались «политическая воля и политический разум», которые есть у Москвы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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