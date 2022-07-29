Орбан назвал невозможным победу Украины и НАТО над Россией

29 июля 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан обеспокоен газовым кризисом в ЕС Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Украина и НАТО не смогут победить Россию. Об этом сообщил премьер министр Венгрии Виктор Орбан. «Стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением показывала, что она не приведет к успеху. Без изменения стратегии мира не будет, а это значит, что весь Европейский Союз будет втянут в военную ситуацию», — привели слова Обрана CNN. Собеседник также добавил, что не знают, как избежать рецессии в ЕС. «Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать в эту стену», — добавил премьер министр. Он отметил, что Венгрия, Австралия, Германия зависят от российского газа. И если немецкая и австрийская промышленность рухнет, это может привести к массовой безработице. Ранее URA.RU сообщало, что в ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. Ганновер (Германия) поставил перед собой цель сократить потребление энергии на 15%.

Украина и НАТО не смогут победить Россию. Об этом сообщил премьер министр Венгрии Виктор Орбан. «Стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением показывала, что она не приведет к успеху. Без изменения стратегии мира не будет, а это значит, что весь Европейский Союз будет втянут в военную ситуацию», — привели слова Обрана CNN. Собеседник также добавил, что не знают, как избежать рецессии в ЕС. «Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать в эту стену», — добавил премьер министр. Он отметил, что Венгрия, Австралия, Германия зависят от российского газа. И если немецкая и австрийская промышленность рухнет, это может привести к массовой безработице. Ранее URA.RU сообщало, что в ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. Ганновер (Германия) поставил перед собой цель сократить потребление энергии на 15%.