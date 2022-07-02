В Кремле ответили на желание НАТО сразиться с РФ на поле боя

Песков понадеялся, что у НАТО остался разум Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления западных лидеров о том, что Россию необходимо победить на поле боя. Он выразил надежду, что у коллективного Запада еще осталась политическая воля и политический разум.

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранен в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

В конце июня состоялся саммит НАТО в Мадриде. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовится к противостоянию с Россией на протяжении восьми лет. В ходе саммита члены организации утвердили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа прямой угрозой. Премьер Бельгии Александер Де Кроо призвал украинского лидера Владимира Зеленского решать конфликт на Украине только военным путем, пишет RT. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что переговоры с Россией станут возможны только после победы Киева , передает «Pravda.ru».

Заместитель министра иностранных дел РФ обвинил НАТО в возвращении к схемам времен холодной войны. Президент России Владимир Путин уточнил, что действия НАТО в лишний раз подтверждают их приверженность прошедшей эпохе холодной войны.