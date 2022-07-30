Самолет долетел до Сургута с отказом оборудования

У самолета отказал триммер стабилизатора
Самолет авиакомпании UTA, летевший из Сочи в Сургут (ХМАО), продолжил полет даже после обнаружения неисправности. Информация появилась в telegram-канале Аviaincident.
«Вечером 30 июля при наборе высоты до 8850 метров командир судна доложил об отказе триммера стабилизатора. После этого пилот принял решение снизить высоту и следовать на аэродром назначения», — уточнили на канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. На воздушном судне сработал датчик неисправности левого электрогенератора.
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