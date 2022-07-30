30 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

Самолет долетел до Сургута с отказом оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самолет, авиакомпания аэрофлот
У самолета отказал триммер стабилизатора Фото:

Самолет авиакомпании UTA, летевший из Сочи в Сургут (ХМАО), продолжил полет даже после обнаружения неисправности. Информация появилась в telegram-канале Аviaincident.

«Вечером 30 июля при наборе высоты до 8850 метров командир судна доложил об отказе триммера стабилизатора. После этого пилот принял решение снизить высоту и следовать на аэродром назначения», — уточнили на канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. На воздушном судне сработал датчик неисправности левого электрогенератора.

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Самолет авиакомпании UTA, летевший из Сочи в Сургут (ХМАО), продолжил полет даже после обнаружения неисправности. Информация появилась в telegram-канале Аviaincident. «Вечером 30 июля при наборе высоты до 8850 метров командир судна доложил об отказе триммера стабилизатора. После этого пилот принял решение снизить высоту и следовать на аэродром назначения», — уточнили на канале. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. На воздушном судне сработал датчик неисправности левого электрогенератора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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