Сенатор Крыма: штаб Черноморского флота атаковали из Севастополя

31 июля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Организаторы нападения на штаб будут найдены к вечеру, заявила Ольга Ковитиди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неизвестные атаковали штаб Черноморского флота РФ с территории Севастополя. Об этом заявила член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, участников теракта сейчас разыскивают. «Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — цитирует Ольгу Ковитиди РИА «Новости». Ранее в Севастополе отменили празднование Дня военно-морского флота РФ из-за нападения ВСУ на штаб Черноморского флота. Во двор штаба прилетел беспилотник с самодельным взрывным устройством, сообщает телеканал 360. В результате нападения пострадали шесть человек, передает RT.

Неизвестные атаковали штаб Черноморского флота РФ с территории Севастополя. Об этом заявила член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, участников теракта сейчас разыскивают. «Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — цитирует Ольгу Ковитиди РИА «Новости». Ранее в Севастополе отменили празднование Дня военно-морского флота РФ из-за нападения ВСУ на штаб Черноморского флота. Во двор штаба прилетел беспилотник с самодельным взрывным устройством, сообщает телеканал 360. В результате нападения пострадали шесть человек, передает RT.