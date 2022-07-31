Сенатор Крыма: штаб Черноморского флота атаковали из Севастополя

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Акция правозащитника Льва Пономарева у здания ФСБ на Лубянской площади. Москва
Организаторы нападения на штаб будут найдены к вечеру, заявила Ольга Ковитиди Фото:

Неизвестные атаковали штаб Черноморского флота РФ с территории Севастополя. Об этом заявила член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, участников теракта сейчас разыскивают.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — цитирует Ольгу Ковитиди РИА «Новости».

Ранее в Севастополе отменили празднование Дня военно-морского флота РФ из-за нападения ВСУ на штаб Черноморского флота. Во двор штаба прилетел беспилотник с самодельным взрывным устройством, сообщает телеканал 360. В результате нападения пострадали шесть человек, передает RT.

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Неизвестные атаковали штаб Черноморского флота РФ с территории Севастополя. Об этом заявила член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, участников теракта сейчас разыскивают. «Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — цитирует Ольгу Ковитиди РИА «Новости». Ранее в Севастополе отменили празднование Дня военно-морского флота РФ из-за нападения ВСУ на штаб Черноморского флота. Во двор штаба прилетел беспилотник с самодельным взрывным устройством, сообщает телеканал 360. В результате нападения пострадали шесть человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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