В самолете, вылетевшем из Екатеринбурга, стало плохо ребенку

31 июля 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Из-за этого при посадке пассажирам пришлось оставаться на своих местах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Москву, во время полета стало плохо ребенку. Когда самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, командир авиалайнера попросил пассажиров оставаться на местах, чтобы доктор оказал помощь пострадавшему, сообщила корреспонденту URA.RU очевидица. «Я летела на рейсе SU 1411(Airbus A321, авиакомпания „Аэрофлот“) в Москву из Екатеринбурга. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Когда мы приземлились, то пилот попросил всех оставаться на местах, чтобы врач смог пройти и оказать помощь человеку», — рассказала девушка, находящаяся на борту. По словам девушки, плохо стало ребенку, который был в задней части самолета. Очевидица считает, что медработника вызвали заранее, потому что тот быстро появился на борту самолета. После того как врач оказал помощь ребенку, все пассажиры начали выходить из авиалайнера. Корреспондент URA.RU позвонил в медпункт, находящийся в аэропорту Шереметьево, чтобы обратиться за комментарием. Но на вопросы журналиста отвечать не стали. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц. Это произошло при посадке в Шереметьево.

На борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Москву, во время полета стало плохо ребенку. Когда самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, командир авиалайнера попросил пассажиров оставаться на местах, чтобы доктор оказал помощь пострадавшему, сообщила корреспонденту URA.RU очевидица. «Я летела на рейсе SU 1411(Airbus A321, авиакомпания „Аэрофлот“) в Москву из Екатеринбурга. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Когда мы приземлились, то пилот попросил всех оставаться на местах, чтобы врач смог пройти и оказать помощь человеку», — рассказала девушка, находящаяся на борту. По словам девушки, плохо стало ребенку, который был в задней части самолета. Очевидица считает, что медработника вызвали заранее, потому что тот быстро появился на борту самолета. После того как врач оказал помощь ребенку, все пассажиры начали выходить из авиалайнера. Корреспондент URA.RU позвонил в медпункт, находящийся в аэропорту Шереметьево, чтобы обратиться за комментарием. Но на вопросы журналиста отвечать не стали. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц. Это произошло при посадке в Шереметьево.