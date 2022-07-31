Сомнолог Царева назвала лучшую позу для полезного сна

01 августа 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Сон будет менее восстанавливающим, если поза вызывает нарушения дыхания и работы сердца Фото: Анна Майорова © URA.RU Лучше всего человеку засыпать на боку, поскольку именно в этом положении происходит быстрый вывод продуктов обмена из мозга по глимфатичесакой системе, что сказывается на качестве сна. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Полезнее всего спать на боку, причем если человек здоров, то на любом. Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине, и прекращается в положении на животе. На спине не рекомендуется спать людям, которые храпят. В положении на животе не рекомендуется спать людям, у которых есть проблемы с позвоночником, особенно в шейном отделе», — сказала Елена Царева. По словам специалиста, когда человек спит в неправильной позе, это может сказаться на здоровье головного мозга. «С утра будет сложно встать, потому что, если мы перерастягиваем мышцы, то их ответная реакция — это сжатие, то есть, гипертонус и боль, будет ограничение в шее. Сжатие мышц может привести к нарушению кровоснабжения головного мозга по позвоночным артериям, головокружениям, когнитивным нарушениям, сосудистым изменениям в головном мозге», — уточнила собеседница агентства. «Если поза вызывает нарушение дыхания или нарушение работы сердца, то это будет приводить к нарушению качества сна. Будет чувство, что сон был хуже и менее восстанавливающий», — заключила сомнолог Царева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучше всего человеку засыпать на боку, поскольку именно в этом положении происходит быстрый вывод продуктов обмена из мозга по глимфатичесакой системе, что сказывается на качестве сна. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Полезнее всего спать на боку, причем если человек здоров, то на любом. Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине, и прекращается в положении на животе. На спине не рекомендуется спать людям, которые храпят. В положении на животе не рекомендуется спать людям, у которых есть проблемы с позвоночником, особенно в шейном отделе», — сказала Елена Царева. По словам специалиста, когда человек спит в неправильной позе, это может сказаться на здоровье головного мозга. «С утра будет сложно встать, потому что, если мы перерастягиваем мышцы, то их ответная реакция — это сжатие, то есть, гипертонус и боль, будет ограничение в шее. Сжатие мышц может привести к нарушению кровоснабжения головного мозга по позвоночным артериям, головокружениям, когнитивным нарушениям, сосудистым изменениям в головном мозге», — уточнила собеседница агентства. «Если поза вызывает нарушение дыхания или нарушение работы сердца, то это будет приводить к нарушению качества сна. Будет чувство, что сон был хуже и менее восстанавливающий», — заключила сомнолог Царева.