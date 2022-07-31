Инфекционист Малышев назвал самые долгие последствия коронавируса

01 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Многие месяцы человек может страдать от последствий коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Самыми долгими последствиями коронавируса являются те, что связаны с работой центральной нервной системы, например, ухудшение слуха или изменение вкуса. Об этом в беседе с URA.RU заявил инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Чем больше времени, тем больше мы узнаем о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса. Возможно, в литературе есть описание изменения обоняния на долгое время», — сказал Николай Малышев. Как отметил инфекционист, не только нервная система может беспокоить человека, давно переболевшего COVID-19. «Раньше мы в основном обращали внимание на тяжесть, летальность, но ковид опасен не только этим. Он опасен своим воздействием на фоновые заболевания, сам вызывает различные поражения со стороны многих органов. Примерно у трети перенесших заболевание страдает печень. Если покопаться, то очень много последствий со стороны дыхательной системы, сохраняется отдышка на протяжении многих месяцев», — отметил вирусолог. «Человек переболел легко и, вроде как, все прошло, а на самом деле не так все просто. Даже после таких форм возможно поражение различных органов. Считается, что до трети переболевших страдают от поражения различных органов и систем в той или иной форме», — добавил он.

Самыми долгими последствиями коронавируса являются те, что связаны с работой центральной нервной системы, например, ухудшение слуха или изменение вкуса. Об этом в беседе с URA.RU заявил инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Чем больше времени, тем больше мы узнаем о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса. Возможно, в литературе есть описание изменения обоняния на долгое время», — сказал Николай Малышев. Как отметил инфекционист, не только нервная система может беспокоить человека, давно переболевшего COVID-19. «Раньше мы в основном обращали внимание на тяжесть, летальность, но ковид опасен не только этим. Он опасен своим воздействием на фоновые заболевания, сам вызывает различные поражения со стороны многих органов. Примерно у трети перенесших заболевание страдает печень. Если покопаться, то очень много последствий со стороны дыхательной системы, сохраняется отдышка на протяжении многих месяцев», — отметил вирусолог. «Человек переболел легко и, вроде как, все прошло, а на самом деле не так все просто. Даже после таких форм возможно поражение различных органов. Считается, что до трети переболевших страдают от поражения различных органов и систем в той или иной форме», — добавил он.