Онколог Пылев назвал неочевидные признаки рака желудка

01 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

С помощью исследований опытный врач способен выявить рак желудка, несмотря на неспецифические симптомы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Слабость, потеря веса, потеря аппетита и отвращения к мясу являются неспецифическими признаками рака желудка человека. Об этом URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Первое, это синдром малых признаков, который нельзя назвать специфическим именно для рака желудка, так как он характерен для многих опухолей, локализованных в брюшной полости. Это слабость, потеря веса, боли. Если мы говорим про рак желудка, то достаточно часто он начинается с отвращения к мясу помимо потери аппетита», — заявил Андрей Пылев. Онколог отметил, что при такой онкологии бывает тошнота и рвота. «При локализации опухоли в кардиоэзофагеальном отделе, то есть, в месте, где пищевод переходит в желудок, возникает опухолевый стеноз — сужение просвета. Сразу после приема пищи у людей может возникать тошнота, рвота и чувство, что они не могут принимать пищу из-за механического препятствия», — уточнил специалист. «Те же самые симптомы могут быть спустя несколько часов после приема пищи. Желудок наполняется едой, перерастягивается, но эвакуация желудка нарушена, поэтому возникает рвота. Такое может возникнуть спустя 2-3 часа после приема пищи», — уточнил собеседник агентства. Также Пылев напомнил, что сама опухоль в желудке может кровоточить, что может определить сам пациент. «У человека может быть рвота темного цвета, так называемая, „кофейная гуща“. Это говорит о том, что в рвотных содержимых уже есть примесь крови. И может быть черный стул», — сказал он. «Когда у человека возникают какие-то из вышеперечисленных жалоб, он понимает, что с ним что-то происходит, обращается к врачу. Врач первоначально обращается не к онкологу, а к терапевту или гастроэнтерологу, но любой опытный специалист, выслушав подобные жалобы, как минимум должен назначить пациенту базовый набор обследований: гастроскопия, узи брюшной полости», — заключил кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слабость, потеря веса, потеря аппетита и отвращения к мясу являются неспецифическими признаками рака желудка человека. Об этом URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Первое, это синдром малых признаков, который нельзя назвать специфическим именно для рака желудка, так как он характерен для многих опухолей, локализованных в брюшной полости. Это слабость, потеря веса, боли. Если мы говорим про рак желудка, то достаточно часто он начинается с отвращения к мясу помимо потери аппетита», — заявил Андрей Пылев. Онколог отметил, что при такой онкологии бывает тошнота и рвота. «При локализации опухоли в кардиоэзофагеальном отделе, то есть, в месте, где пищевод переходит в желудок, возникает опухолевый стеноз — сужение просвета. Сразу после приема пищи у людей может возникать тошнота, рвота и чувство, что они не могут принимать пищу из-за механического препятствия», — уточнил специалист. «Те же самые симптомы могут быть спустя несколько часов после приема пищи. Желудок наполняется едой, перерастягивается, но эвакуация желудка нарушена, поэтому возникает рвота. Такое может возникнуть спустя 2-3 часа после приема пищи», — уточнил собеседник агентства. Также Пылев напомнил, что сама опухоль в желудке может кровоточить, что может определить сам пациент. «У человека может быть рвота темного цвета, так называемая, „кофейная гуща“. Это говорит о том, что в рвотных содержимых уже есть примесь крови. И может быть черный стул», — сказал он. «Когда у человека возникают какие-то из вышеперечисленных жалоб, он понимает, что с ним что-то происходит, обращается к врачу. Врач первоначально обращается не к онкологу, а к терапевту или гастроэнтерологу, но любой опытный специалист, выслушав подобные жалобы, как минимум должен назначить пациенту базовый набор обследований: гастроскопия, узи брюшной полости», — заключил кандидат медицинских наук.