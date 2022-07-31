Возле Театра эстрады в Екатеринбурге появился огромный отпечаток
Художник Борис Спи из Екатеринбурга показал свой новый арт-объект «Отпечаток» возле Театра эстрады. Об этом художник рассказал в своей соцсети.
«Лично для меня — это один из самых важных дней. Моя работа на Карт-бланше (фестиваль — прим. ред.)», — прокомментировал свою работу Борис Спи. Арт-объект появился в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», который проходит в Екатеринбурге четвертый раз.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники-партизаны показали первую работу в рамках фестиваля. Также агентство рассказывало, что «Карт-бланш» был под угрозой срыва.
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