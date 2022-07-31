Художник оставил огромный отпечаток в центре Екатеринбурга. Фото

01 августа 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Возле Театра эстрады в Екатеринбурге появился огромный отпечаток Фото: telegram-канал «Карт-бланш» Художник Борис Спи из Екатеринбурга показал свой новый арт-объект «Отпечаток» возле Театра эстрады. Об этом художник рассказал в своей соцсети. «Лично для меня — это один из самых важных дней. Моя работа на Карт-бланше (фестиваль — прим. ред.)», — прокомментировал свою работу Борис Спи. Арт-объект появился в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», который проходит в Екатеринбурге четвертый раз. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники-партизаны показали первую работу в рамках фестиваля. Также агентство рассказывало, что «Карт-бланш» был под угрозой срыва. Фото: telegram-канал «Карт-бланш» Фото: telegram-канал «Карт-бланш»

Художник Борис Спи из Екатеринбурга показал свой новый арт-объект «Отпечаток» возле Театра эстрады. Об этом художник рассказал в своей соцсети. «Лично для меня — это один из самых важных дней. Моя работа на Карт-бланше (фестиваль — прим. ред.)», — прокомментировал свою работу Борис Спи. Арт-объект появился в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», который проходит в Екатеринбурге четвертый раз. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники-партизаны показали первую работу в рамках фестиваля. Также агентство рассказывало, что «Карт-бланш» был под угрозой срыва.