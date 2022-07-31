31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Художник оставил огромный отпечаток в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле Театра эстрады в Екатеринбурге появился огромный отпечаток Фото:

Художник Борис Спи из Екатеринбурга показал свой новый арт-объект «Отпечаток» возле Театра эстрады. Об этом художник рассказал в своей соцсети.

«Лично для меня — это один из самых важных дней. Моя работа на Карт-бланше (фестиваль — прим. ред.)», — прокомментировал свою работу Борис Спи. Арт-объект появился в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», который проходит в Екатеринбурге четвертый раз.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники-партизаны показали первую работу в рамках фестиваля. Также агентство рассказывало, что «Карт-бланш» был под угрозой срыва.

Фото:
Фото:
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Художник Борис Спи из Екатеринбурга показал свой новый арт-объект «Отпечаток» возле Театра эстрады. Об этом художник рассказал в своей соцсети. «Лично для меня — это один из самых важных дней. Моя работа на Карт-бланше (фестиваль — прим. ред.)», — прокомментировал свою работу Борис Спи. Арт-объект появился в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», который проходит в Екатеринбурге четвертый раз. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге художники-партизаны показали первую работу в рамках фестиваля. Также агентство рассказывало, что «Карт-бланш» был под угрозой срыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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