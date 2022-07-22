В Екатеринбурге все-таки стартовал фестиваль уличного искусства «Карт-бланш», который был под угрозой срыва. Первая работа появилась на улице Мамина-Сибиряка, сообщает официальный telegram-канал фестиваля.
«Первая работа „Карт-Бланша“ в Екатеринбурге. Команда ПСЛЧ», — говорится в сообщении. К посту прикреплена фотография, на которой виден бетонный забор, а на нем надпись «Данная надпись (арт) может повлечь за собой уголовное и (или) административное дело, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“». Также в посте указаны координаты, где находится работа — перекресток улиц Мамина-Сибиряка и Свердловская, возле гостиницы «Большой Урал».
О том, что в Екатеринбурге в очередной раз пройдет фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш», стало известно в начале июня. Тогда организаторы анонсировали пятый сезон. Из-за того, что фестиваль проходит без согласования с властями и поднимает остросоциальные темы, работы «Карт-бланша» недолговечны. Так, например, во дворе дома на Ленина, 28/2 закрасили работу художницы Антонии Лев «Богиня Любви», а в апреле разрушили работу Покраса Лампаса.
Екатеринбуржцы до последнего не знали, состоится ли партизанский фестиваль уличного искусства
Фото: Street Art Hunter из telegram-канала «Карт-бланш»
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В Екатеринбурге все-таки стартовал фестиваль уличного искусства «Карт-бланш», который был под угрозой срыва. Первая работа появилась на улице Мамина-Сибиряка, сообщает официальный telegram-канал фестиваля. «Первая работа „Карт-Бланша“ в Екатеринбурге. Команда ПСЛЧ», — говорится в сообщении. К посту прикреплена фотография, на которой виден бетонный забор, а на нем надпись «Данная надпись (арт) может повлечь за собой уголовное и (или) административное дело, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“». Также в посте указаны координаты, где находится работа — перекресток улиц Мамина-Сибиряка и Свердловская, возле гостиницы «Большой Урал». О том, что в Екатеринбурге в очередной раз пройдет фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш», стало известно в начале июня. Тогда организаторы анонсировали пятый сезон. Из-за того, что фестиваль проходит без согласования с властями и поднимает остросоциальные темы, работы «Карт-бланша» недолговечны. Так, например, во дворе дома на Ленина, 28/2 закрасили работу художницы Антонии Лев «Богиня Любви», а в апреле разрушили работу Покраса Лампаса.