В Екатеринбурге партизанский фестиваль оказался под угрозой срыва

12 июля 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Представители «Карт-Бланша» говорят, что работы художников скорее всего появятся в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Фестиваль уличного искусства «Карт-бланш», который обычно проходит без согласования с властями в Екатеринбурге, в этом году может обойти стороной столицу Урала. При этом география арт-проекта расширилась до пяти стран. Об этом URA.RU рассказал художник и куратор «Карт-Бланша» Сергей Овсейкин. «Сейчас мы открыли „Карт-Бланш“ в Израиле — он был первой страной среди пяти. Также планируется проведение фестиваля в Армении, Кыргызстане, Черногории и России. Что касается Екатеринбурга и других городов, то работы появляются достаточно стихийно, возможно, появятся в Екатеринбурге, возможно, нет», — заявил Овсейкин. Он пояснил, что на данный момент нет четкого понимания, что в какой-то определенный день в конкретном городе начнут появляться работы. «Я скажу так: может быть будут, а может быть и нет. Скорее всего будут», — сообщил куратор фестиваля партизанского искусства. Также Овсейкин рассказал, что команда «Карт-Бланша» пока активно работает в Израиле, где художники нарисовали уже 10 работ и сделали это беспрепятственно — никаких проблем с местной полицией у них не было. По словам художника, полицейские их остановили всего лишь один раз — попросили без разрешения не продолжать работу, однако не записали никаких данных участников фестиваля и быстро покинули площадку. Работу спустя время все же доделали. «Один раз была ситуация, когда приезжала полиция, посигналила нам, когда мы рисовали. Мы обернулись, помахали им рукой, они помахали в ответ и поехали дальше. Тут все зависит от случая: есть в Израиле полиция и строгая, за рисунки можно получить штраф. Раз на раз не приходится», — поделился опытом Овсейкин. О том, что в Екатеринбурге в очередной раз пройдет фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш», стало известно в начале июня. Тогда организаторы анонсировали пятый сезон. Из-за того, что фестиваль проходит без согласования с властями и поднимает остросоциальные темы, работы «Карт-бланша» недолговечны. Так, например, во дворе дома на Ленина, 28/2 закрасили работу художницы Антонии Лев «Богиня Любви», а в апреле разрушили работу Покраса Лампаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фестиваль уличного искусства «Карт-бланш», который обычно проходит без согласования с властями в Екатеринбурге, в этом году может обойти стороной столицу Урала. При этом география арт-проекта расширилась до пяти стран. Об этом URA.RU рассказал художник и куратор «Карт-Бланша» Сергей Овсейкин. «Сейчас мы открыли „Карт-Бланш“ в Израиле — он был первой страной среди пяти. Также планируется проведение фестиваля в Армении, Кыргызстане, Черногории и России. Что касается Екатеринбурга и других городов, то работы появляются достаточно стихийно, возможно, появятся в Екатеринбурге, возможно, нет», — заявил Овсейкин. Он пояснил, что на данный момент нет четкого понимания, что в какой-то определенный день в конкретном городе начнут появляться работы. «Я скажу так: может быть будут, а может быть и нет. Скорее всего будут», — сообщил куратор фестиваля партизанского искусства. Также Овсейкин рассказал, что команда «Карт-Бланша» пока активно работает в Израиле, где художники нарисовали уже 10 работ и сделали это беспрепятственно — никаких проблем с местной полицией у них не было. По словам художника, полицейские их остановили всего лишь один раз — попросили без разрешения не продолжать работу, однако не записали никаких данных участников фестиваля и быстро покинули площадку. Работу спустя время все же доделали. «Один раз была ситуация, когда приезжала полиция, посигналила нам, когда мы рисовали. Мы обернулись, помахали им рукой, они помахали в ответ и поехали дальше. Тут все зависит от случая: есть в Израиле полиция и строгая, за рисунки можно получить штраф. Раз на раз не приходится», — поделился опытом Овсейкин. О том, что в Екатеринбурге в очередной раз пройдет фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш», стало известно в начале июня. Тогда организаторы анонсировали пятый сезон. Из-за того, что фестиваль проходит без согласования с властями и поднимает остросоциальные темы, работы «Карт-бланша» недолговечны. Так, например, во дворе дома на Ленина, 28/2 закрасили работу художницы Антонии Лев «Богиня Любви», а в апреле разрушили работу Покраса Лампаса.