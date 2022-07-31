ХМАО занял четвертое место в РФ по количеству лесных пожаров

01 августа 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО действует около 30 лесных пожаров на территории 5 тыс. га Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России По количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занимает четвертое место среди регионов России. Информация об этом опубликована на сайте федерального агентства лесного хозяйства. «На территории Российской Федерации действовало 152 лесных пожара на площади 69 918 га. В том числе: 34 802 га — Республика Саха (Якутия); 13 552 га — Магаданская область; 9 178 га — Республика Коми; 4 881 га — Ханты-Мансийский АО», — сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». С пожарами в округе борются 728 человек, в том числе 25 работников «Авиалесоохраны», которые задействованы на тушении пожара в заповеднике Малая Сосьва. Всего в регионе действует около 30 очагов огня. Ранее URA.RU рассказало, что в округе отменен режим чрезвычайной ситуации. Вместо него введен особый противопожарный режим.

По количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занимает четвертое место среди регионов России. Информация об этом опубликована на сайте федерального агентства лесного хозяйства. «На территории Российской Федерации действовало 152 лесных пожара на площади 69 918 га. В том числе: 34 802 га — Республика Саха (Якутия); 13 552 га — Магаданская область; 9 178 га — Республика Коми; 4 881 га — Ханты-Мансийский АО», — сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». С пожарами в округе борются 728 человек, в том числе 25 работников «Авиалесоохраны», которые задействованы на тушении пожара в заповеднике Малая Сосьва. Всего в регионе действует около 30 очагов огня. Ранее URA.RU рассказало, что в округе отменен режим чрезвычайной ситуации. Вместо него введен особый противопожарный режим.