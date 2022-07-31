ЦБ определился с дизайном купюры 5000 рублей с Екатеринбургом

01 августа 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

ЦБ определился, какой вид Екатеринбурга будет изображен на пятитысячной купюре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. Зампред Банка России Сергей Белов рассказал о финалистах, однако утвержденный вариант пока не называется. «[Символами-победителями стали] Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказал Белов газете «Известия». Кроме этого, он отметил, что на пятитысячной купюре может появится один из памятников конструктивизма — Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту». По словам Белова, сейчас идет работа над эскизом банкноты, прорабатываются детали изображений. Также он отметил, что у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок. Ранее URA.RU сообщало, что ЦБ раскрыл, какие купюры свердловчане подделывают чаще. Большая часть подделок — купюры номиналом пять тысяч рублей. Общий ущерб от поддельных купюр составил 913 тысяч рублей.

Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. Зампред Банка России Сергей Белов рассказал о финалистах, однако утвержденный вариант пока не называется. «[Символами-победителями стали] Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказал Белов газете «Известия». Кроме этого, он отметил, что на пятитысячной купюре может появится один из памятников конструктивизма — Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту». По словам Белова, сейчас идет работа над эскизом банкноты, прорабатываются детали изображений. Также он отметил, что у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок. Ранее URA.RU сообщало, что ЦБ раскрыл, какие купюры свердловчане подделывают чаще. Большая часть подделок — купюры номиналом пять тысяч рублей. Общий ущерб от поддельных купюр составил 913 тысяч рублей.