ЦБ определился с дизайном купюры 5000 рублей с Екатеринбургом

Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. Зампред Банка России Сергей Белов рассказал о финалистах, однако утвержденный вариант пока не называется.
«[Символами-победителями стали] Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказал Белов газете «Известия». Кроме этого, он отметил, что на пятитысячной купюре может появится один из памятников конструктивизма — Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту».
По словам Белова, сейчас идет работа над эскизом банкноты, прорабатываются детали изображений. Также он отметил, что у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок.
Ранее URA.RU сообщало, что ЦБ раскрыл, какие купюры свердловчане подделывают чаще. Большая часть подделок — купюры номиналом пять тысяч рублей. Общий ущерб от поддельных купюр составил 913 тысяч рублей.
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Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. Зампред Банка России Сергей Белов рассказал о финалистах, однако утвержденный вариант пока не называется. «[Символами-победителями стали] Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказал Белов газете «Известия». Кроме этого, он отметил, что на пятитысячной купюре может появится один из памятников конструктивизма — Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту». По словам Белова, сейчас идет работа над эскизом банкноты, прорабатываются детали изображений. Также он отметил, что у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок. Ранее URA.RU сообщало, что ЦБ раскрыл, какие купюры свердловчане подделывают чаще. Большая часть подделок — купюры номиналом пять тысяч рублей. Общий ущерб от поддельных купюр составил 913 тысяч рублей.