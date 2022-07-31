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ЦБ определился с дизайном купюры 5000 рублей с Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ определился, какой вид Екатеринбурга будет изображен на пятитысячной купюре Фото:

Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. Зампред Банка России Сергей Белов рассказал о финалистах, однако утвержденный вариант пока не называется.

«[Символами-победителями стали] Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказал Белов газете «Известия». Кроме этого, он отметил, что на пятитысячной купюре может появится один из памятников конструктивизма — Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту».

По словам Белова, сейчас идет работа над эскизом банкноты, прорабатываются детали изображений. Также он отметил, что у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок.

Ранее URA.RU сообщало, что ЦБ раскрыл, какие купюры свердловчане подделывают чаще. Большая часть подделок — купюры номиналом пять тысяч рублей. Общий ущерб от поддельных купюр составил 913 тысяч рублей.

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Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленной пятитысячной купюры, на которой будет Екатеринбург. Зампред Банка России Сергей Белов рассказал о финалистах, однако утвержденный вариант пока не называется. «[Символами-победителями стали] Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказал Белов газете «Известия». Кроме этого, он отметил, что на пятитысячной купюре может появится один из памятников конструктивизма — Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту». По словам Белова, сейчас идет работа над эскизом банкноты, прорабатываются детали изображений. Также он отметил, что у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок. Ранее URA.RU сообщало, что ЦБ раскрыл, какие купюры свердловчане подделывают чаще. Большая часть подделок — купюры номиналом пять тысяч рублей. Общий ущерб от поддельных купюр составил 913 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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