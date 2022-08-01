Херсонская область является исторически русской землей, рассказал Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Исторически Херсонская область не имела отношения к Украине. Включение территории в состав страны было ошибкой, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Ранее он сообщал, что Украина стала американской корпорацией в 2014 году, пишет «Федеральное агентство новостей». Страна, по его словам, давно потеряла независимость, а американцы используют территорию «исключительно в своих целях», добавляет Life.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область и значительная часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в середине марта.