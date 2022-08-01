Голодающие жители Рубежного отдают последнее умирающим животным

01 августа 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жители Рубежного выхаживают брошенных кошек, собак, попугаев и морских свинок Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В недавно освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики живущие в подвалах местные жители дают приют осиротевшим животным. Как выяснил корреспондент URA.RU, помощь носит массовый характер и люди зачастую отказывают себе в самом необходимом ради братьев меньших. «Очень много брошенных собак и котов бегает, много поубивало. Попугайчики летают, вчера видели, с хохолком пролетал. Сейчас у нас 13 котов и 2 собаки, люди их бросили, когда уезжали. Большинство в очень плохом состоянии, раненые, побитые, а помощь кто им окажет? Не хватает, конечно, помощи, чем можем, мы сами помогаем, но этого недостаточно. Мы сами с 8 марта живем в подвале, квартиры разрушены, на матрасе спим втроем. Готовим для себя и животных на улице» — рассказала URA.RU местная жительница Галина. Горожанка Наталья приютила питомцев местного зоомагазина — и теперь ищет желающих забрать. На кухне чудом оставшейся квартиры два попугая и пять морских свинок. «Хозяева уехали на Украину, а магазин бросили. Ну и что с ними делать, они же не виноваты во всем случившемся. Бимку бедного [пса] порвало всего, между лап попал осколок, теперь мучается бедняга», — рассказывает собеседница. Несмотря на перенесенные невзгоды, жители Рубежного и далее планируют жить в своем городе. Соседка приютившей четвероногих друзей женщины тоже не осталась безучастной и помогает их выхаживать: «Я не думала, что нас будет бомбить Украина, что такая война может быть в городе. Больше всего уехало в Россию, а мы не бежали. Это наш город, и мы хотим жить там, где родились. Даже желания не было куда-то уезжать. Я хочу жить в своем городе, я тут родилась. Галя отдает последнее, а как иначе? Мы такие не одни, везде по мере возможностей животных приютили. Их же [животных] тоже жалко». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В недавно освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики живущие в подвалах местные жители дают приют осиротевшим животным. Как выяснил корреспондент URA.RU, помощь носит массовый характер и люди зачастую отказывают себе в самом необходимом ради братьев меньших. «Очень много брошенных собак и котов бегает, много поубивало. Попугайчики летают, вчера видели, с хохолком пролетал. Сейчас у нас 13 котов и 2 собаки, люди их бросили, когда уезжали. Большинство в очень плохом состоянии, раненые, побитые, а помощь кто им окажет? Не хватает, конечно, помощи, чем можем, мы сами помогаем, но этого недостаточно. Мы сами с 8 марта живем в подвале, квартиры разрушены, на матрасе спим втроем. Готовим для себя и животных на улице» — рассказала URA.RU местная жительница Галина. Горожанка Наталья приютила питомцев местного зоомагазина — и теперь ищет желающих забрать. На кухне чудом оставшейся квартиры два попугая и пять морских свинок. «Хозяева уехали на Украину, а магазин бросили. Ну и что с ними делать, они же не виноваты во всем случившемся. Бимку бедного [пса] порвало всего, между лап попал осколок, теперь мучается бедняга», — рассказывает собеседница. Несмотря на перенесенные невзгоды, жители Рубежного и далее планируют жить в своем городе. Соседка приютившей четвероногих друзей женщины тоже не осталась безучастной и помогает их выхаживать: «Я не думала, что нас будет бомбить Украина, что такая война может быть в городе. Больше всего уехало в Россию, а мы не бежали. Это наш город, и мы хотим жить там, где родились. Даже желания не было куда-то уезжать. Я хочу жить в своем городе, я тут родилась. Галя отдает последнее, а как иначе? Мы такие не одни, везде по мере возможностей животных приютили. Их же [животных] тоже жалко».