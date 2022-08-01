Голодающие жители Рубежного отдают последнее умирающим животным

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Кошки и люди в разрушенном обстрелами ВСУ доме. Рубежное. ЛНР, разрушенный дом, кошки и собаки
Жители Рубежного выхаживают брошенных кошек, собак, попугаев и морских свинок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В недавно освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики живущие в подвалах местные жители дают приют осиротевшим животным. Как выяснил корреспондент URA.RU, помощь носит массовый характер и люди зачастую отказывают себе в самом необходимом ради братьев меньших.

«Очень много брошенных собак и котов бегает, много поубивало. Попугайчики летают, вчера видели, с хохолком пролетал. Сейчас у нас 13 котов и 2 собаки, люди их бросили, когда уезжали. Большинство в очень плохом состоянии, раненые, побитые, а помощь кто им окажет? Не хватает, конечно, помощи, чем можем, мы сами помогаем, но этого недостаточно. Мы сами с 8 марта живем в подвале, квартиры разрушены, на матрасе спим втроем. Готовим для себя и животных на улице» — рассказала URA.RU местная жительница Галина.

Горожанка Наталья приютила питомцев местного зоомагазина — и теперь ищет желающих забрать. На кухне чудом оставшейся квартиры два попугая и пять морских свинок. «Хозяева уехали на Украину, а магазин бросили. Ну и что с ними делать, они же не виноваты во всем случившемся. Бимку бедного [пса] порвало всего, между лап попал осколок, теперь мучается бедняга», — рассказывает собеседница.

Несмотря на перенесенные невзгоды, жители Рубежного и далее планируют жить в своем городе. Соседка приютившей четвероногих друзей женщины тоже не осталась безучастной и помогает их выхаживать: «Я не думала, что нас будет бомбить Украина, что такая война может быть в городе. Больше всего уехало в Россию, а мы не бежали. Это наш город, и мы хотим жить там, где родились. Даже желания не было куда-то уезжать. Я хочу жить в своем городе, я тут родилась. Галя отдает последнее, а как иначе? Мы такие не одни, везде по мере возможностей животных приютили. Их же [животных] тоже жалко».

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В недавно освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики живущие в подвалах местные жители дают приют осиротевшим животным. Как выяснил корреспондент URA.RU, помощь носит массовый характер и люди зачастую отказывают себе в самом необходимом ради братьев меньших. «Очень много брошенных собак и котов бегает, много поубивало. Попугайчики летают, вчера видели, с хохолком пролетал. Сейчас у нас 13 котов и 2 собаки, люди их бросили, когда уезжали. Большинство в очень плохом состоянии, раненые, побитые, а помощь кто им окажет? Не хватает, конечно, помощи, чем можем, мы сами помогаем, но этого недостаточно. Мы сами с 8 марта живем в подвале, квартиры разрушены, на матрасе спим втроем. Готовим для себя и животных на улице» — рассказала URA.RU местная жительница Галина. Горожанка Наталья приютила питомцев местного зоомагазина — и теперь ищет желающих забрать. На кухне чудом оставшейся квартиры два попугая и пять морских свинок. «Хозяева уехали на Украину, а магазин бросили. Ну и что с ними делать, они же не виноваты во всем случившемся. Бимку бедного [пса] порвало всего, между лап попал осколок, теперь мучается бедняга», — рассказывает собеседница. Несмотря на перенесенные невзгоды, жители Рубежного и далее планируют жить в своем городе. Соседка приютившей четвероногих друзей женщины тоже не осталась безучастной и помогает их выхаживать: «Я не думала, что нас будет бомбить Украина, что такая война может быть в городе. Больше всего уехало в Россию, а мы не бежали. Это наш город, и мы хотим жить там, где родились. Даже желания не было куда-то уезжать. Я хочу жить в своем городе, я тут родилась. Галя отдает последнее, а как иначе? Мы такие не одни, везде по мере возможностей животных приютили. Их же [животных] тоже жалко».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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