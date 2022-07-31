31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

H&M не открыла свои магазины для распродажи в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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H&M магазин в Горках. Челябинск , бутик, магазин, h&m
Анонсированного открытия не произошло Фото:
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Шведская компания H&M 1 августа не открыла свой магазин в Челябинске для проведения распродажи. Покупатели рассказали корреспонденту URA.RU, что очень долго ждали возобновления работы.

К 10 утра у дверей магазина образовалась толпа покупателей. Несколько десятков человек ждали возможность обновить гардероб. Сквозь закрытые жалюзи магазина не было видно, что продавцы готовятся к открытию.

«Детям тут брала много повседневной одежды, было выгодно и качественно. Когда закрыли мы сунулась в другие магазины, а там дорого и качества никакого. Я привыкла к этому магазину, знаю их размеры. Дети маленькие, одежды много покупала», — рассказала корреспонденту URA.RU одна из покупательниц.

Женщина добавила, что после закрытия магазинов компании в России, она пыталась через перекупщиков закупать одежду. Однако сделать этого у нее не получилось.

В середине июля H&M анонсировала распродажу своей продукции. С 1 августа магазины компании должны были постепенно открываться на время, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов.

Многие иностранные компании приняли решение остановить свой бизнес в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на территории Украины. Однако российские компании смогли адаптироваться под новые методы работы, и занять освободившиеся ниши.

НМ. Челябинск
Покупатели очень ждали открытия магазина
Фото:
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Шведская компания H&M 1 августа не открыла свой магазин в Челябинске для проведения распродажи. Покупатели рассказали корреспонденту URA.RU, что очень долго ждали возобновления работы. К 10 утра у дверей магазина образовалась толпа покупателей. Несколько десятков человек ждали возможность обновить гардероб. Сквозь закрытые жалюзи магазина не было видно, что продавцы готовятся к открытию. «Детям тут брала много повседневной одежды, было выгодно и качественно. Когда закрыли мы сунулась в другие магазины, а там дорого и качества никакого. Я привыкла к этому магазину, знаю их размеры. Дети маленькие, одежды много покупала», — рассказала корреспонденту URA.RU одна из покупательниц. Женщина добавила, что после закрытия магазинов компании в России, она пыталась через перекупщиков закупать одежду. Однако сделать этого у нее не получилось. В середине июля H&M анонсировала распродажу своей продукции. С 1 августа магазины компании должны были постепенно открываться на время, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов. Многие иностранные компании приняли решение остановить свой бизнес в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на территории Украины. Однако российские компании смогли адаптироваться под новые методы работы, и занять освободившиеся ниши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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