Анонсированного открытия не произошло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведская компания H&M 1 августа не открыла свой магазин в Челябинске для проведения распродажи. Покупатели рассказали корреспонденту URA.RU, что очень долго ждали возобновления работы.

К 10 утра у дверей магазина образовалась толпа покупателей. Несколько десятков человек ждали возможность обновить гардероб. Сквозь закрытые жалюзи магазина не было видно, что продавцы готовятся к открытию.

«Детям тут брала много повседневной одежды, было выгодно и качественно. Когда закрыли мы сунулась в другие магазины, а там дорого и качества никакого. Я привыкла к этому магазину, знаю их размеры. Дети маленькие, одежды много покупала», — рассказала корреспонденту URA.RU одна из покупательниц.

Женщина добавила, что после закрытия магазинов компании в России, она пыталась через перекупщиков закупать одежду. Однако сделать этого у нее не получилось.

В середине июля H&M анонсировала распродажу своей продукции. С 1 августа магазины компании должны были постепенно открываться на время, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов.

Многие иностранные компании приняли решение остановить свой бизнес в России после усиления санкционных ограничений, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на территории Украины. Однако российские компании смогли адаптироваться под новые методы работы, и занять освободившиеся ниши.