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В Челябинске откроют вторую часть Ленинградского моста

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Реконструкция Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, подъемный кран, строительные работы, мостострой, ленинградский мост, строительство моста, рабочий, стройка, реконструкция моста, ремонтные работы
Работы будут завершены к 25 августа Фото:

В Челябинске к 25 августа откроют вторую часть Ленинградского моста. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«По Ленинградскому мосту завершили все работы по выносу теплотрассы, приступили к устройству дорожной одежды. Уже к 25 августа вторая часть моста будет подготовлена к открытию», — завил Ксензов.

Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр Челябинска Наталья Котова лично инспектировала ход работ.

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В Челябинске к 25 августа откроют вторую часть Ленинградского моста. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «По Ленинградскому мосту завершили все работы по выносу теплотрассы, приступили к устройству дорожной одежды. Уже к 25 августа вторая часть моста будет подготовлена к открытию», — завил Ксензов. Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр Челябинска Наталья Котова лично инспектировала ход работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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