В Челябинске откроют вторую часть Ленинградского моста

01 августа 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Работы будут завершены к 25 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к 25 августа откроют вторую часть Ленинградского моста. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «По Ленинградскому мосту завершили все работы по выносу теплотрассы, приступили к устройству дорожной одежды. Уже к 25 августа вторая часть моста будет подготовлена к открытию», — завил Ксензов. Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр Челябинска Наталья Котова лично инспектировала ход работ.

В Челябинске к 25 августа откроют вторую часть Ленинградского моста. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «По Ленинградскому мосту завершили все работы по выносу теплотрассы, приступили к устройству дорожной одежды. Уже к 25 августа вторая часть моста будет подготовлена к открытию», — завил Ксензов. Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр Челябинска Наталья Котова лично инспектировала ход работ.