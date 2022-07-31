Курганские власти разрешили отстрелить ноль волков

Курганским охотникам назвали установленную норму на отстрел волков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Курганский департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов заявил, что на территории области в настоящее время нет запрета на отстрел волков при установленной нулевой норме. Информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона.

«Запрет охоты на волка в Курганской области не установлен. Установлена норма (отстрела) 0 особей», — гласит ответ департамента в ответ на запрос редакции. Такая норма была принята приказом ведомства вследствие того, что зимний учет маршрутов миграции волков в области в 2022 году не позволил установить необходимое количество для отстрелов в каком-либо охотничьем угодье. Это не означает запрета охоты на них.

По состоянию на 1 апреля в Курганской области обитало порядка 100 особей волка. Дикие животные обитают в восьми районах: Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Шадринском, Шатровском округах и Варгашинском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент природных ресурсов Курганской области опубликовал приказ о нормах добычи бобра, куницы и волка в общедоступных охотничьих угодьях региона. Для всех охотхозяйств в отношении волков была установлена нулевая норма отстрела.