Курганские власти разрешили отстрелить ноль волков

Курганский департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов заявил, что на территории области в настоящее время нет запрета на отстрел волков при установленной нулевой норме. Информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона.
«Запрет охоты на волка в Курганской области не установлен. Установлена норма (отстрела) 0 особей», — гласит ответ департамента в ответ на запрос редакции. Такая норма была принята приказом ведомства вследствие того, что зимний учет маршрутов миграции волков в области в 2022 году не позволил установить необходимое количество для отстрелов в каком-либо охотничьем угодье. Это не означает запрета охоты на них.
По состоянию на 1 апреля в Курганской области обитало порядка 100 особей волка. Дикие животные обитают в восьми районах: Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Шадринском, Шатровском округах и Варгашинском районе.
Ранее URA.RU сообщало, что департамент природных ресурсов Курганской области опубликовал приказ о нормах добычи бобра, куницы и волка в общедоступных охотничьих угодьях региона. Для всех охотхозяйств в отношении волков была установлена нулевая норма отстрела.
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Курганский департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов заявил, что на территории области в настоящее время нет запрета на отстрел волков при установленной нулевой норме. Информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона. «Запрет охоты на волка в Курганской области не установлен. Установлена норма (отстрела) 0 особей», — гласит ответ департамента в ответ на запрос редакции. Такая норма была принята приказом ведомства вследствие того, что зимний учет маршрутов миграции волков в области в 2022 году не позволил установить необходимое количество для отстрелов в каком-либо охотничьем угодье. Это не означает запрета охоты на них. По состоянию на 1 апреля в Курганской области обитало порядка 100 особей волка. Дикие животные обитают в восьми районах: Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Шадринском, Шатровском округах и Варгашинском районе. Ранее URA.RU сообщало, что департамент природных ресурсов Курганской области опубликовал приказ о нормах добычи бобра, куницы и волка в общедоступных охотничьих угодьях региона. Для всех охотхозяйств в отношении волков была установлена нулевая норма отстрела.