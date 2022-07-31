31 июля 2022
30 июля 2022

Владелец «Красного и белого» закрыл убыточный актив в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Основатель «Красное и белое» Сергей Студенников оптимизирует бизнес Фото:

Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников ликвидировал убыточный актив, компанию ООО «Аполлон», зарегистрированную в Челябинске. Как следует из данных сервиса СБИС, предприятие занималось розничной продажей алкогольных напитков.

«ООО „Аполлон“ ликвидировано 29 июля 2022 года. Предприятие действовало в Челябинске с 14 апреля 2010 года по юридическому адресу ул. Хохрякова, дом 18а. За последний год доходы ООО „Аполлон“ существенно сократились, при этом оно получило еще больший убыток в 2021 году (-1,4 млн рублей)», — приводит данные СБИС.

Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 200 тыс. рублей. За последний год имущество ООО «Аполлон» сократилось на 94% (с 186,8 млн рублей до 11,2 млн рублей), что уменьшило потенциал предприятия.

Всего с 2021 года челябинский миллиардер закрыл более 20 компаний. Четыре оставшиеся компаний, одна расположена в Челябинске, в настоящее время находятся в стадии ликвидации.

Стоимость компании ООО «Аполлон» перед закрытием оценивалась в 200 тыс. рублей
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Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников ликвидировал убыточный актив, компанию ООО «Аполлон», зарегистрированную в Челябинске. Как следует из данных сервиса СБИС, предприятие занималось розничной продажей алкогольных напитков. «ООО „Аполлон“ ликвидировано 29 июля 2022 года. Предприятие действовало в Челябинске с 14 апреля 2010 года по юридическому адресу ул. Хохрякова, дом 18а. За последний год доходы ООО „Аполлон“ существенно сократились, при этом оно получило еще больший убыток в 2021 году (-1,4 млн рублей)», — приводит данные СБИС. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 200 тыс. рублей. За последний год имущество ООО «Аполлон» сократилось на 94% (с 186,8 млн рублей до 11,2 млн рублей), что уменьшило потенциал предприятия. Всего с 2021 года челябинский миллиардер закрыл более 20 компаний. Четыре оставшиеся компаний, одна расположена в Челябинске, в настоящее время находятся в стадии ликвидации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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