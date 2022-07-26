Владелец «Красного и белого» ликвидировал фирму в Екатеринбурге. Скрин

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Автомобиль алкомаркета Красное Белое. Челябинская область, трасса м-5, грузовик, м5, красное белое, кб, алкомаркет красное белое
Закрытием очередной фирмы в «Красном и белом» продолжили оптимизировать бизнес Фото:

Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников из Челябинской области ликвидировал компанию «Айсберг» в Екатеринбурге. Это следует из данных сервиса СБИС.

ООО «Айсберг» с июня 2009 года занималась розничной торговлей алкогольными напитками, включая пиво. Компания делала это в специализированных магазинах. Запись о ликвидации предприятия появилась в ЕГРЮЛ 25 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 206 тысяч рублей. На момент закрытия в фирме числился один человек, хотя до этого там работали три сотрудника.

С мая Студенников ликвидировал шесть компаний. Среди них «Баргузин», «Лабиринт-Урал», «Бахус», «Архипелаг», «Альбион» и «Анкор». Всего с 2021 года челябинский миллиардер закрыл более 20 компаний. Из пяти оставшихся две, в Челябинске и Екатеринбурге, в настоящее время находятся в стадии ликвидации.

В июле URA.RU пояснили в пресс-службе «К&Б», что идет процесс реорганизации бизнеса. Источники агентства назвали происходящее упорядочиванием структуры активов. Студенников повышает финансовую отдачу, сохраняя количество магазинов и численность персонала на прежнем уровне.

На момент ликвидации в «Айсберге» работал один человек
Фото:

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Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников из Челябинской области ликвидировал компанию «Айсберг» в Екатеринбурге. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Айсберг» с июня 2009 года занималась розничной торговлей алкогольными напитками, включая пиво. Компания делала это в специализированных магазинах. Запись о ликвидации предприятия появилась в ЕГРЮЛ 25 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 206 тысяч рублей. На момент закрытия в фирме числился один человек, хотя до этого там работали три сотрудника. С мая Студенников ликвидировал шесть компаний. Среди них «Баргузин», «Лабиринт-Урал», «Бахус», «Архипелаг», «Альбион» и «Анкор». Всего с 2021 года челябинский миллиардер закрыл более 20 компаний. Из пяти оставшихся две, в Челябинске и Екатеринбурге, в настоящее время находятся в стадии ликвидации. В июле URA.RU пояснили в пресс-службе «К&Б», что идет процесс реорганизации бизнеса. Источники агентства назвали происходящее упорядочиванием структуры активов. Студенников повышает финансовую отдачу, сохраняя количество магазинов и численность персонала на прежнем уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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