Владелец «Красного и белого» ликвидировал фирму в Екатеринбурге. Скрин

26 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Закрытием очередной фирмы в «Красном и белом» продолжили оптимизировать бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников из Челябинской области ликвидировал компанию «Айсберг» в Екатеринбурге. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Айсберг» с июня 2009 года занималась розничной торговлей алкогольными напитками, включая пиво. Компания делала это в специализированных магазинах. Запись о ликвидации предприятия появилась в ЕГРЮЛ 25 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 206 тысяч рублей. На момент закрытия в фирме числился один человек, хотя до этого там работали три сотрудника. С мая Студенников ликвидировал шесть компаний. Среди них «Баргузин», «Лабиринт-Урал», «Бахус», «Архипелаг», «Альбион» и «Анкор». Всего с 2021 года челябинский миллиардер закрыл более 20 компаний. Из пяти оставшихся две, в Челябинске и Екатеринбурге, в настоящее время находятся в стадии ликвидации. В июле URA.RU пояснили в пресс-службе «К&Б», что идет процесс реорганизации бизнеса. Источники агентства назвали происходящее упорядочиванием структуры активов. Студенников повышает финансовую отдачу, сохраняя количество магазинов и численность персонала на прежнем уровне. На момент ликвидации в «Айсберге» работал один человек Фото: сайт СБИС

Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое» Сергей Студенников из Челябинской области ликвидировал компанию «Айсберг» в Екатеринбурге. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Айсберг» с июня 2009 года занималась розничной торговлей алкогольными напитками, включая пиво. Компания делала это в специализированных магазинах. Запись о ликвидации предприятия появилась в ЕГРЮЛ 25 июля. Стоимость компании перед закрытием оценивалась в 206 тысяч рублей. На момент закрытия в фирме числился один человек, хотя до этого там работали три сотрудника. С мая Студенников ликвидировал шесть компаний. Среди них «Баргузин», «Лабиринт-Урал», «Бахус», «Архипелаг», «Альбион» и «Анкор». Всего с 2021 года челябинский миллиардер закрыл более 20 компаний. Из пяти оставшихся две, в Челябинске и Екатеринбурге, в настоящее время находятся в стадии ликвидации. В июле URA.RU пояснили в пресс-службе «К&Б», что идет процесс реорганизации бизнеса. Источники агентства назвали происходящее упорядочиванием структуры активов. Студенников повышает финансовую отдачу, сохраняя количество магазинов и численность персонала на прежнем уровне.