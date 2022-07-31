31 июля 2022

Депутат ГД разнес Ельцин Центр за демонизацию истории России. «В этой лжи нельзя воспитывать детей»

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Регистрация представителей четырех партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — в качестве кандидатов на выборы губернатора области. Екатеринбург , кузнецов андрей
Андрей Кузнецов призвал Ельцин Центр быть объективнее Фото:

Организаторы экспозиций Ельцин Центра совершают большую ошибку, демонизируя историю России до прихода к власти первого президента Бориса Ельцина. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Справедливой России», кандидат в губернаторы Свердловской области Андрей Кузнецов.

«Нужно понимать, что Ельцина нельзя красить одним цветом. <…> Поэтому большой исторической ошибкой организаторов экспозиций Ельцин Центра является то, что они героизируют и идеализируют роль Ельцина в истории. И при этом демонизируют весь предыдущий исторический период России. Этого нельзя делать! Это ложь. И в этой лжи нельзя воспитывать современных школьников и студентов», — написал Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Депутат признал, что Ельцин заслуживает уважения за возрождение роли РПЦ и за передачу власти нынешнему президенту Владимиру Путину. В то же время, указал Кузнецов, политик «не обладал нужной грамотностью», «творил ужасные ошибки в национальной политике» и «был политически слепым в отношениях с США и Западом».

Новую дискуссию о Ельцин Центре ранее развязал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, публично заявивший, что экспозицию музея и сам центр создали американцы. До этого режиссер Никита Михалков и телеведущая Мария Шукшина требовали признать ЕЦ иноагентом. А в защиту центра выступал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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Организаторы экспозиций Ельцин Центра совершают большую ошибку, демонизируя историю России до прихода к власти первого президента Бориса Ельцина. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Справедливой России», кандидат в губернаторы Свердловской области Андрей Кузнецов. «Нужно понимать, что Ельцина нельзя красить одним цветом. <…> Поэтому большой исторической ошибкой организаторов экспозиций Ельцин Центра является то, что они героизируют и идеализируют роль Ельцина в истории. И при этом демонизируют весь предыдущий исторический период России. Этого нельзя делать! Это ложь. И в этой лжи нельзя воспитывать современных школьников и студентов», — написал Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте». Депутат признал, что Ельцин заслуживает уважения за возрождение роли РПЦ и за передачу власти нынешнему президенту Владимиру Путину. В то же время, указал Кузнецов, политик «не обладал нужной грамотностью», «творил ужасные ошибки в национальной политике» и «был политически слепым в отношениях с США и Западом». Новую дискуссию о Ельцин Центре ранее развязал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, публично заявивший, что экспозицию музея и сам центр создали американцы. До этого режиссер Никита Михалков и телеведущая Мария Шукшина требовали признать ЕЦ иноагентом. А в защиту центра выступал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
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