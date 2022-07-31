Геннадий Зюганов уверен, что Ельцин Центр основали американцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский Ельцин Центр и экспозиция его музея были созданы американцами. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на форуме «Территория смыслов».

«Я заявлял и [президенту РФ Владимиру] Путину не раз, и с трибуны Думы. Все знают, что ельцинский центр специально соорудили нам американцы. На него тратят примерно 12 млрд каждый год. Это является национальным позором, когда организован центр человека, где экспозицию готовили 100 процентов американцы», — высказался Зюганов.

Лидер коммунистов напомнил, что в музее Ельцин Центра нет ни одного упоминания о Великой Отечественной войне и победе советской армии над фашизмом. Вместо этого, по мнению Зюганова, в экспозиции «просто политическая порнография».

«Надо спокойно прихлопнуть этот центр, организовать на его базе исторический, научно-технический, молодежный, любой музей. На Урале море талантливых людей», — предложил глава КПРФ.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила жителям Екатеринбурга самим решить будущее Ельцин Центра на референдуме. Президентский центр регулярно становится предметом споров. Например, режиссер Никита Михалков и телеведущая Мария Шукшина требовали признать Ельцин Центр иноагентом. А в защиту ЕЦ выступал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.