Напитки от местных производителей должны заменить западный бренд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар. Об этом рассказали в местном telegram-канале.

«Сегодня удалось попробовать новинку от местного завода „До встречи“, кола НВ. За бутылку 1,5 литра отдали 66 рублей. По вкусу как будто она сразу с виски, а на послевкусии жженый сахар, по типу сахарных петушков», — говорится в публикации канала «Типичный краб Нижневартовск».

За комментарием о новом напитке агентство обратилось на сам завод. Однако оперативно связаться с руководством учреждения на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Тогда речь шла о первой партии напитков Fanсy и CoolCola, которые производит Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».