31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Жители Нижневартовска раскритиковали местную Coca-Cola. «По вкусу как будто она сразу с виски»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
Напитки от местных производителей должны заменить западный бренд Фото:

Жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар. Об этом рассказали в местном telegram-канале.

«Сегодня удалось попробовать новинку от местного завода „До встречи“, кола НВ. За бутылку 1,5 литра отдали 66 рублей. По вкусу как будто она сразу с виски, а на послевкусии жженый сахар, по типу сахарных петушков», — говорится в публикации канала «Типичный краб Нижневартовск».

За комментарием о новом напитке агентство обратилось на сам завод. Однако оперативно связаться с руководством учреждения на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Тогда речь шла о первой партии напитков Fanсy и CoolCola, которые производит Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

Так выглядит кола от местного завода в Нижневартовске
Фото:
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
Жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар. Об этом рассказали в местном telegram-канале. «Сегодня удалось попробовать новинку от местного завода „До встречи“, кола НВ. За бутылку 1,5 литра отдали 66 рублей. По вкусу как будто она сразу с виски, а на послевкусии жженый сахар, по типу сахарных петушков», — говорится в публикации канала «Типичный краб Нижневартовск». За комментарием о новом напитке агентство обратилось на сам завод. Однако оперативно связаться с руководством учреждения на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Тогда речь шла о первой партии напитков Fanсy и CoolCola, которые производит Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...