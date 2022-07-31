Жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар. Об этом рассказали в местном telegram-канале.
«Сегодня удалось попробовать новинку от местного завода „До встречи“, кола НВ. За бутылку 1,5 литра отдали 66 рублей. По вкусу как будто она сразу с виски, а на послевкусии жженый сахар, по типу сахарных петушков», — говорится в публикации канала «Типичный краб Нижневартовск».
За комментарием о новом напитке агентство обратилось на сам завод. Однако оперативно связаться с руководством учреждения на момент публикации новости не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Тогда речь шла о первой партии напитков Fanсy и CoolCola, которые производит Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».
Так выглядит кола от местного завода в Нижневартовске
Жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар. Об этом рассказали в местном telegram-канале. «Сегодня удалось попробовать новинку от местного завода „До встречи“, кола НВ. За бутылку 1,5 литра отдали 66 рублей. По вкусу как будто она сразу с виски, а на послевкусии жженый сахар, по типу сахарных петушков», — говорится в публикации канала «Типичный краб Нижневартовск». За комментарием о новом напитке агентство обратилось на сам завод. Однако оперативно связаться с руководством учреждения на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало жители ХМАО нашли в магазинах аналоги Coca-Cola и Fanta. Тогда речь шла о первой партии напитков Fanсy и CoolCola, которые производит Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».