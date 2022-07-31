Общественная палата Шадринска написала письмо президенту из-за реформы больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области пожаловались на чиновников департамента здравоохранения региона и развал медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Шадринцы просят президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, говорится в обращении городской общественной палаты, направленном российскому лидеру.

«В настоящее время департаментом здравоохранения Курганской области проводится очередная оптимизация путем слияния больниц и поликлиники в одно целое, что по мнению общественности города Шадринска не улучшит медицинское обслуживание. Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаясь к Вам, Общественная палата надеется, что Вы разберетесь в создавшейся ситуации и не допустите ликвидации особенно важных для жителей города и близлежащих районов отделений кардиологического, онкологического, инфекционного и родильного, и поможете оснастить необходимым оборудованием», — говорится в обращении общественной палаты Шадринска.

В письме отмечено, что последние шесть лет в городе ухудшилось состояние здравоохранения. Больницы были переданы в собственность региона. Ликвидирована горбольница №1 Шадринска, закрыт роддом, а позже и родильное отделение. Город обеспечен врачами только на 40%, в больницах устаревшее оборудование. Общественники пишут, что вопросы реформирования решаются без учета их мнения. Обращение подписал врио председателя Общественной палаты В.П. Лукиных.

В депздраве Курганской области URA.RU сообщили, что 22 июля был выезд в Шадринск, в ходе которого заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина, директор территориального фонда ОМС Сергей Сахатский и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев встретились с представителями коллективов ГБУ «Шадринская поликлиника», «Шадринская БСМП», «Шадринская детская больница», а также администрацией Шадринска, депутатами гордумы и общественными деятелями. На заседаниях были даны ответы на все вопросы. Позже по инициативе общественников депутаты совершили выезд в больницы Кургана.

Шадринцы направили обращение Президенту РФ и-за объединения больниц скрин: Общественная палата г. Шадринска

Обращение общественники Шадринска направили по электронной почте, получив уведомление, что оно будет рассмотрено в течение трех месяцев скрин: Общественная палата г. Шадринска