Губернатор Шумков не дал строить дома на месте нового парка

Вадим Шумков рассказал о создании нового парка в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не поддержал идеи возвести жилые дома на земельном участке в четвертом микрорайоне Заозерного, где сейчас строят парк. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Многие настаивали, чтобы этот участок продать с торгов под жилую застройку и получить дополнительные доходы бюджета. Финансовая логика в этом, конечно же, есть. Мало кому нравится, когда в районах плотной застройки людям просто негде отдохнуть и прогуляться. А политика, любая, от внешней до градостроительной, — это для людей», — написал губернатор.

В этом году благоустроят территорию возле озера. В следующем сделают площадку для экстремальных видов спорта и дорожки для прогулок.

Ранее URA.RU писало, что в четвертом микрорайоне Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона рублей. Кроме этого, городские власти ищут застройщика для строительства многоэтажных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного. На торги выставлен земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

В четвертом микрорайоне Кургана появится парк Фото: t.me/silavpravdevshumkov