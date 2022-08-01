Украина требует от РФ вернуть треть зарубежного имущества СССР

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Украина претендует на недвижимость РФ в Лондоне после распада СССР Фото:

Украина претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. Об этом посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил в интервью в программе «Общественные новости».

«Сейчас мы требуем от России вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на РФ. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано», — отметил он, запись беседы есть на официальном сайте канала.

Он добавил, что Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. Украина согласилась с этим и не ратифицировала документы.

При этом посольство РФ считает необоснованными претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую Москве недвижимость в Лондоне, уточняет Life. Украина изучает возможность подачи в Великобритании судебного иска с целью добиться «конфискации» этого имущества, передает «Федеральное агентство новостей».

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Украина претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. Об этом посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил в интервью в программе «Общественные новости». «Сейчас мы требуем от России вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на РФ. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано», — отметил он, запись беседы есть на официальном сайте канала. Он добавил, что Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. Украина согласилась с этим и не ратифицировала документы. При этом посольство РФ считает необоснованными претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую Москве недвижимость в Лондоне, уточняет Life. Украина изучает возможность подачи в Великобритании судебного иска с целью добиться «конфискации» этого имущества, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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