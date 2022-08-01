Украина требует от РФ вернуть треть зарубежного имущества СССР

01 августа 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Украина претендует на недвижимость РФ в Лондоне после распада СССР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украина претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. Об этом посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил в интервью в программе «Общественные новости». «Сейчас мы требуем от России вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на РФ. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано», — отметил он, запись беседы есть на официальном сайте канала. Он добавил, что Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. Украина согласилась с этим и не ратифицировала документы. При этом посольство РФ считает необоснованными претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую Москве недвижимость в Лондоне, уточняет Life . Украина изучает возможность подачи в Великобритании судебного иска с целью добиться «конфискации» этого имущества, передает «Федеральное агентство новостей».

Украина претендует на имущество СССР, которое находится за рубежом. Об этом посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил в интервью в программе «Общественные новости». «Сейчас мы требуем от России вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на РФ. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано», — отметил он, запись беседы есть на официальном сайте канала. Он добавил, что Россия взяла на себя все долги СССР, и за это все зарубежное имущество ушло во владение РФ. Украина согласилась с этим и не ратифицировала документы. При этом посольство РФ считает необоснованными претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую Москве недвижимость в Лондоне, уточняет Life. Украина изучает возможность подачи в Великобритании судебного иска с целью добиться «конфискации» этого имущества, передает «Федеральное агентство новостей».