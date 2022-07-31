Гриб носит название «Гиднеллум Пека», но в простонародье его называют «Кровоточащий» или «Дьявольский» зуб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Тюменской области заметили в лесу гриб под названием «Гиднеллум Пека» или как его еще называют «дьявольский» гриб. Кадрами они поделились в социальных сетях.

«Что за гриб такой? Встретил на Муллашах», — поинтересовался у подписчиков группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Арамаис Григорян.

Заведующий сектором биоразнообразия и динамики природных комплексов Тюменского научного центра Станислав Арефьев рассказал агентству, что гриб абсолютно безобиден, но при этом и не съедобен. Более того в лесах Тюмени встречается довольно часто. В простонародье гриб называют «Кровоточащий» или «Дьявольский» зуб. Про него часто говорят, что он пахнет клубникой, но ученые утверждают, что никаких специфических ароматов гриб не издает. Капельки «крови» на шапочке гриба также, по мнению специалистов, не несут угрозы.

В комментариях к посту в соцсетях тоже нашлись грибные знатоки. «Неядовитый, но имеет горький вкус, поэтому в пищу и не употребляют», — написала Марина Черкасова. «Ежовик дьявольский. Название этого гриба можно перевести как „кровоточащий зуб“. Это достаточно распространенный несъедобный гриб, который произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки. Он, как и шампиньоны, относится к агариковым грибам, но, в отличие от них, несъедобен», — прокомментировала Людмила Бурмистрова.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области найден краснокнижный гриб. Он пахнет трупами.