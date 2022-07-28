Задержанного ФСБ в Челябинске майора полиции отправили в СИЗО

29 июля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Артема Дубровина взяли под стражу на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, майора полиции Артема Дубровина, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу до 28 сентября. Такое решение 29 июля принял Тракторозаводский районный суд Челябинска. Об этом URA.RU сообщили участники процесса. «Следователь просил заключить задержанного под стражу, поскольку он может скрыться и оказать давление на свидетелей. Прокурор ходатайство поддержал», — сообщил источник URA.RU в суде. Он добавил, что начало заседания по мере пресечения было задержано на несколько часов. По версии следствия, обвиняемый получал взятки от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ. Сумма взяток составила около 300 тыс. рублей. Накануне Дубровина задержали сотрудники УФСБ и СУ СКР по региону. В отношении майора полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ взятка по предварительному сговору группой лиц). В ГУ МВД по области ранее заявили, что Дубровина уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет установлена, то его уволят из полиции по отрицательным основаниям.

Замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону, майора полиции Артема Дубровина, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу до 28 сентября. Такое решение 29 июля принял Тракторозаводский районный суд Челябинска. Об этом URA.RU сообщили участники процесса. «Следователь просил заключить задержанного под стражу, поскольку он может скрыться и оказать давление на свидетелей. Прокурор ходатайство поддержал», — сообщил источник URA.RU в суде. Он добавил, что начало заседания по мере пресечения было задержано на несколько часов. По версии следствия, обвиняемый получал взятки от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ. Сумма взяток составила около 300 тыс. рублей. Накануне Дубровина задержали сотрудники УФСБ и СУ СКР по региону. В отношении майора полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ взятка по предварительному сговору группой лиц). В ГУ МВД по области ранее заявили, что Дубровина уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет установлена, то его уволят из полиции по отрицательным основаниям.