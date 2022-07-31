Депутата Екатеринбурга оштрафовали за отсутствие дверей в туалете

Татьяну Вяткину оштрафовали на 13 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура оштрафовала директора школы №168, депутата думы Екатеринбурга («Единая Россия») Татьяну Вяткину за нарушения в ее образовательном учреждении. В частности, в туалетах для мальчиков и девочек не оказалось дверей. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Прокуратура выявила нарушения при содержании уборных комнат для мальчиков и девочек. Отсутствовали сидения на санузлы, а также двери на кабинках. Кроме того, отсутствовали знаки о запрете курения перед входом в санузлы в здании школы, а также на территории образовательного учреждения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате Вяткиной выписали два штрафа на общую сумму 13 тысяч рублей. Кроме того, директору вынесли представление об устранении нарушений. Как уточнили в прокуратуре, сразу после этого на кабинках появились двери, на санузлах — сидения, а в школе повесили знаки о запрете курения.

Вяткина стала депутатом думы Екатеринбурга в марте, победив на довыборах в Верх-Исетском округе №2. Она заняла место представителя ЗАО «Таганский ряд» Сергея Мелехина, который в сентябре 2021-го перешел в заксобрание.