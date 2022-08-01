Китай пригрозил США из-за визита Пелоси на Тайвань

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Фонарики на улице Вайнера в преддверие Китайского Нового года. Екатеринбург , фонарь, китай, китайские фонарики
Прибытие Нэнси Пелоси будет иметь последствия, предупредили в КНДР Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет грозить «серьезными последствиями». Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Из-за статуса Пелоси как чиновника № 3 в правительстве США визит на Тайвань приведет к вопиющим политическим последствиям», — приводит издание Reuters слова Лицзянь. Он также добавил, что это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

Ранее сообщалось, что Пелоси может попасть на Тайвань 2 августа, сославшись на техническую неисправность своего самолета или необходимость его дозаправки, пишет MK.RU. Однако, как подчеркнули эксперты, китайская сторона готова к таким поворотам, дополняет «Федеральное агентство новостей».

По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова. Негативно отреагировали на вмешательство США в дела Китая и Тайваня и сами жители КНДР. Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта.

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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет грозить «серьезными последствиями». Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Из-за статуса Пелоси как чиновника № 3 в правительстве США визит на Тайвань приведет к вопиющим политическим последствиям», — приводит издание Reuters слова Лицзянь. Он также добавил, что это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Ранее сообщалось, что Пелоси может попасть на Тайвань 2 августа, сославшись на техническую неисправность своего самолета или необходимость его дозаправки, пишет MK.RU. Однако, как подчеркнули эксперты, китайская сторона готова к таким поворотам, дополняет «Федеральное агентство новостей». По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова. Негативно отреагировали на вмешательство США в дела Китая и Тайваня и сами жители КНДР. Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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