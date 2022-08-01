Китай пригрозил США из-за визита Пелоси на Тайвань

01 августа 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Прибытие Нэнси Пелоси будет иметь последствия, предупредили в КНДР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет грозить «серьезными последствиями». Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Из-за статуса Пелоси как чиновника № 3 в правительстве США визит на Тайвань приведет к вопиющим политическим последствиям», — приводит издание Reuters слова Лицзянь. Он также добавил, что это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Ранее сообщалось, что Пелоси может попасть на Тайвань 2 августа, сославшись на техническую неисправность своего самолета или необходимость его дозаправки, пишет MK.RU . Однако, как подчеркнули эксперты, китайская сторона готова к таким поворотам, дополняет «Федеральное агентство новостей». По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова. Негативно отреагировали на вмешательство США в дела Китая и Тайваня и сами жители КНДР. Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта.

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет грозить «серьезными последствиями». Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Из-за статуса Пелоси как чиновника № 3 в правительстве США визит на Тайвань приведет к вопиющим политическим последствиям», — приводит издание Reuters слова Лицзянь. Он также добавил, что это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Ранее сообщалось, что Пелоси может попасть на Тайвань 2 августа, сославшись на техническую неисправность своего самолета или необходимость его дозаправки, пишет MK.RU. Однако, как подчеркнули эксперты, китайская сторона готова к таким поворотам, дополняет «Федеральное агентство новостей». По мнению китайских властей, это станет сигналом того, что США поддерживает независимость острова. Негативно отреагировали на вмешательство США в дела Китая и Тайваня и сами жители КНДР. Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта.