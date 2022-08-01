Сенатор РФ Джабаров пообещал помочь Сербии в конфликте с Косово

01 августа 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сенатор РФ обещал помочь Сербии, не вступая напрямую в конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал помощь Белграду в случае обострения конфликт. Он заявил, что не будет вступать в конфликт Сербии и непризнанной республикой Косово напрямую. «В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт», — приводит его слова РИА «Новости». Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. URA.RU подготовило последние новости по конфликту Сербии и Косово. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал помощь Белграду в случае обострения конфликт. Он заявил, что не будет вступать в конфликт Сербии и непризнанной республикой Косово напрямую. «В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт», — приводит его слова РИА «Новости». Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. URA.RU подготовило последние новости по конфликту Сербии и Косово. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.