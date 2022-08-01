Сенатор РФ Джабаров пообещал помочь Сербии в конфликте с Косово

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Сенатор РФ обещал помочь Сербии, не вступая напрямую в конфликт Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта Сербии и Косово

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал помощь Белграду в случае обострения конфликт. Он заявил, что не будет вступать в конфликт Сербии и непризнанной республикой Косово напрямую.

«В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт», — приводит его слова РИА «Новости».

Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт.

URA.RU подготовило последние новости по конфликту Сербии и Косово. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.

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Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал помощь Белграду в случае обострения конфликт. Он заявил, что не будет вступать в конфликт Сербии и непризнанной республикой Косово напрямую. «В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт», — приводит его слова РИА «Новости». Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. URA.RU подготовило последние новости по конфликту Сербии и Косово. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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