Сенатор РФ Джабаров пообещал помочь Сербии в конфликте с Косово

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал помощь Белграду в случае обострения конфликт. Он заявил, что не будет вступать в конфликт Сербии и непризнанной республикой Косово напрямую.
«В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт», — приводит его слова РИА «Новости».
Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт.
URA.RU подготовило последние новости по конфликту Сербии и Косово. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал помощь Белграду в случае обострения конфликт. Он заявил, что не будет вступать в конфликт Сербии и непризнанной республикой Косово напрямую. «В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт», — приводит его слова РИА «Новости». Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. URA.RU подготовило последние новости по конфликту Сербии и Косово. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.