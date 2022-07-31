Бизнесменам ЯНАО заплатят за подключение к сетям

01 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Бизнесмены смогут вернуть деньги, потраченные на подключение воды, электричества и газа Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО доработали программу по компенсации средств предпринимателей на подключение к инженерным сетям. Программу по возврату денег, потраченных на подключение тепло-, водо- и газоснабжения реализуют в ЯНАО уже 2-й раз за год, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Предприниматели Ямала могут компенсировать расходы на подключение производственных помещений к сетям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. Заявочная кампания в текущем году запускается во второй раз. Условия предоставления меры поддержки доработаны», — рассказали в своем пресс-релизе представители правительства ЯНАО. Раньше участвовать в программе могло только одно предприятие от муниципалитета. Сейчас стать участником программы может каждый, так как ограничения по количеству человек от одного муниципального образования больше нет. Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателям, которые занимаются газификацией, возместят затраты. Власти ЯНАО предоставят гранты предпринимателям, которые газифицируют город.

В ЯНАО доработали программу по компенсации средств предпринимателей на подключение к инженерным сетям. Программу по возврату денег, потраченных на подключение тепло-, водо- и газоснабжения реализуют в ЯНАО уже 2-й раз за год, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Предприниматели Ямала могут компенсировать расходы на подключение производственных помещений к сетям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. Заявочная кампания в текущем году запускается во второй раз. Условия предоставления меры поддержки доработаны», — рассказали в своем пресс-релизе представители правительства ЯНАО. Раньше участвовать в программе могло только одно предприятие от муниципалитета. Сейчас стать участником программы может каждый, так как ограничения по количеству человек от одного муниципального образования больше нет. Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателям, которые занимаются газификацией, возместят затраты. Власти ЯНАО предоставят гранты предпринимателям, которые газифицируют город.