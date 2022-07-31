31 июля 2022
29 июля 2022

Мэр Кургана дала первые поручения после отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Глава Кургана вышла из отпуска Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова вышла из отпуска и провела еженедельное совещание. Об этом 1 августа сообщает официальный сайт городской администрации. По итогам совещания мэр дала первые поручения.

«Глава Кургана Елена Ситникова провела сегодня аппаратное совещание. <…> Она напомнила сотрудникам Дирекции парков и скверов, что они должны быстро реагировать на жалобы курганцев по поводу безнадзорных собак на улицах, передавать животных в муниципальный приют», — говорится на сайте мэрии. Она добавила, что скоро начнется новый учебный год, и дети должны ходить в школу, не боясь бездомных животных.

В совещании участвовали директора департаментов и руководители муниципальных казенных учреждений. Также они рассказали об итогах работы муниципалитета на прошлой неделе.

Ранее URA.RU сообщало, что Ситникова ушла в отпуск в середине июля. При этом глава Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города.

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Глава Кургана Елена Ситникова вышла из отпуска и провела еженедельное совещание. Об этом 1 августа сообщает официальный сайт городской администрации. По итогам совещания мэр дала первые поручения. «Глава Кургана Елена Ситникова провела сегодня аппаратное совещание. <…> Она напомнила сотрудникам Дирекции парков и скверов, что они должны быстро реагировать на жалобы курганцев по поводу безнадзорных собак на улицах, передавать животных в муниципальный приют», — говорится на сайте мэрии. Она добавила, что скоро начнется новый учебный год, и дети должны ходить в школу, не боясь бездомных животных. В совещании участвовали директора департаментов и руководители муниципальных казенных учреждений. Также они рассказали об итогах работы муниципалитета на прошлой неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Ситникова ушла в отпуск в середине июля. При этом глава Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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