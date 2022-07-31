Мэр Кургана дала первые поручения после отпуска

01 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Глава Кургана вышла из отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова вышла из отпуска и провела еженедельное совещание. Об этом 1 августа сообщает официальный сайт городской администрации. По итогам совещания мэр дала первые поручения. «Глава Кургана Елена Ситникова провела сегодня аппаратное совещание. <…> Она напомнила сотрудникам Дирекции парков и скверов, что они должны быстро реагировать на жалобы курганцев по поводу безнадзорных собак на улицах, передавать животных в муниципальный приют», — говорится на сайте мэрии. Она добавила, что скоро начнется новый учебный год, и дети должны ходить в школу, не боясь бездомных животных. В совещании участвовали директора департаментов и руководители муниципальных казенных учреждений. Также они рассказали об итогах работы муниципалитета на прошлой неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Ситникова ушла в отпуск в середине июля. При этом глава Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города.

Глава Кургана Елена Ситникова вышла из отпуска и провела еженедельное совещание. Об этом 1 августа сообщает официальный сайт городской администрации. По итогам совещания мэр дала первые поручения. «Глава Кургана Елена Ситникова провела сегодня аппаратное совещание. <…> Она напомнила сотрудникам Дирекции парков и скверов, что они должны быстро реагировать на жалобы курганцев по поводу безнадзорных собак на улицах, передавать животных в муниципальный приют», — говорится на сайте мэрии. Она добавила, что скоро начнется новый учебный год, и дети должны ходить в школу, не боясь бездомных животных. В совещании участвовали директора департаментов и руководители муниципальных казенных учреждений. Также они рассказали об итогах работы муниципалитета на прошлой неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Ситникова ушла в отпуск в середине июля. При этом глава Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города.