Мэр Кургана ушла в отпуск и рассказала об отдыхе детей

Глава Кургана Елена Ситникова находится в официальном отпуске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова на этой неделе ушла в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом в своем telegram-канале она рассказала об отдыхе детей в оздоровительных лагерях.

«С 18 июля глава города Кургана Елена Ситникова находится в официальном отпуске. Обязанности исполняет первый заместитель мэра Павел Каргаполов», — рассказали в пресс-службе администрации.

Несмотря на отдых, в своем telegram-канале Ситникова опубликовала пост об отдыхе детей в городских оздоровительных лагерях. Сейчас завершается третья смена. За это время в курганских лагерях отдохнули 560 детей.

Ранее URA.RU сообщало что, в конце июня в отпуск ушел губернатор Курганской области Вадим Шумков. Инсайдеры отмечали, что официально об этом нигде не сообщалось. Обязанности руководителя региона исполнял заместитель губернатора Константин Ермаков. Помогала ему замгубернатора — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи.