Челябинский губернатор устроил разнос в Чесме

Алексею Текслеру не понравилось состояние детских площадок в районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа во время рабочей поездки в Чесменский район устроил разнос местным властям после жалоб жителей. Как сообщили URА.RU в пресс-службе главы региона, Текслера возмутило неудовлетворительное состояние детских площадок.

«Много жалоб пришло от жителей по детским площадкам. Всего их 19 и только 4 в рабочем состоянии. Это никуда не годится», — заявил Текслер.

Губернатор распорядился к началу учебного года привести в порядок все имеющиеся детские площадки. Помимо этого, местным властям рекомендовано начать строительство новых и современных уличных детских комплексов.

Во время визита в хозяйство «Березка» фермеры также попросили губернатора газифицировать предприятие, которое в данный момент вынуждено работать на солярке. Вице-губернатору Сергею Сушкову дано поручение оказать помощь сельхозпредприятию в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Полномочия действующей главы района Татьяны Жморщук истекают в конце августа. На пост главы района претендуют четыре человека: Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин.

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