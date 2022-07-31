31 июля 2022
29 июля 2022

Курганских бизнесменов бесплатно научат китайскому языку

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса, в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, смартфон, иероглифы, китайцы, сотовый телефон, китайский язык
Обучение китайскому пройдет в онлайн-формате Фото:

В Кургане по поручению губернатора Вадима Шумкова для предпринимателей проведут бесплатное обучение по китайскому языку. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Курганским предпринимателям предлагают пройти бесплатное обучение китайскому языку. Вводный курс расскажет об истории Китая и перспективах развития страны, ее географии и культуре, познакомит с грамматикой китайского языка и традициями. Обучение проведут преподаватели Курганского государственного университета с привлечением русскоговорящих представителей нации», — говорится в сообщении. Организацией обучения занимается Центр поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганская госструктура и «ВКонтакте» запустили совместный проект. Бизнесменам выделят деньги на продвижение своих товаров и услуг в интернете.

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В Кургане по поручению губернатора Вадима Шумкова для предпринимателей проведут бесплатное обучение по китайскому языку. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Курганским предпринимателям предлагают пройти бесплатное обучение китайскому языку. Вводный курс расскажет об истории Китая и перспективах развития страны, ее географии и культуре, познакомит с грамматикой китайского языка и традициями. Обучение проведут преподаватели Курганского государственного университета с привлечением русскоговорящих представителей нации», — говорится в сообщении. Организацией обучения занимается Центр поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганская госструктура и «ВКонтакте» запустили совместный проект. Бизнесменам выделят деньги на продвижение своих товаров и услуг в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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