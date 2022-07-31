Курганских бизнесменов бесплатно научат китайскому языку

01 августа 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Обучение китайскому пройдет в онлайн-формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане по поручению губернатора Вадима Шумкова для предпринимателей проведут бесплатное обучение по китайскому языку. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Курганским предпринимателям предлагают пройти бесплатное обучение китайскому языку. Вводный курс расскажет об истории Китая и перспективах развития страны, ее географии и культуре, познакомит с грамматикой китайского языка и традициями. Обучение проведут преподаватели Курганского государственного университета с привлечением русскоговорящих представителей нации», — говорится в сообщении. Организацией обучения занимается Центр поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганская госструктура и «ВКонтакте» запустили совместный проект. Бизнесменам выделят деньги на продвижение своих товаров и услуг в интернете.

В Кургане по поручению губернатора Вадима Шумкова для предпринимателей проведут бесплатное обучение по китайскому языку. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Курганским предпринимателям предлагают пройти бесплатное обучение китайскому языку. Вводный курс расскажет об истории Китая и перспективах развития страны, ее географии и культуре, познакомит с грамматикой китайского языка и традициями. Обучение проведут преподаватели Курганского государственного университета с привлечением русскоговорящих представителей нации», — говорится в сообщении. Организацией обучения занимается Центр поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганская госструктура и «ВКонтакте» запустили совместный проект. Бизнесменам выделят деньги на продвижение своих товаров и услуг в интернете.