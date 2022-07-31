Пермский минздрав назвал самые опасные виды рака

Заболеваемость раком в 2021 году выросла Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В 2021 году в Пермском крае от рака умерли 5 005 человек, из них 90% находились в трудоспособном возрасте. Больше всего людей скончалось от злокачественных поражений легких, желудка и ободочной кишки, говорится в отчете минздрава, опубликованном на сайте заксобрания.

«Основные причины смертности в Пермском крае: злокачественные новообразования легкого — 17,7%, желудка — 9,3%, молочной железы — 6,7%, ободочной кишки — 9,2%, прямой кишки — 6,8%, поджелудочной железы — 7%, предстательной железы — 4,6%, печени — 3,4%, меланома — 0,9%», — говорится в документе. Смертность от рака в 2021 году по сравнению с прошлым годом сократилась на 4%. Причем в 590 случаях диагноз поставили уже во время вскрытия.

Заболеваемость раком выросла на 6,8%. Чаще всего у пермяков возникали злокачественные опухоли кожи (13,9%), молочной железы (10,9%), легкого (9,2%). Причем легкие как правило поражаются у мужчин (наибольшее количество случаев). У женщин на первом месте — рак груди. На втором месте и у мужчин, и у женщин — поражения кожи. Женщины также подвержены раку ободочной кишки, мужчины — предстательной железы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2021 году рак занял третье место среди причин смерти пермяков.