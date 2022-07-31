В Кургане будут судить иностранцев, вступивших в ОПГ

Иностранцам грозит до 20 лет колонии за попытку сбыта героина в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области трое граждан одной из азиатских стран предстанут перед судом по делу о покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы. Им грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех граждан одной из азиатских республик в возрасте от 21 до 32 лет. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе орггруппы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Закладчиков задержали в октябре 2021 года. Иностранцы прибыли в Курганскую область для распространения наркотиков, при этом они были зарегистрированы по месту пребывания в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. По указанию так называемого «оператора» мужчины забирали в укромном месте партию героина для последующего распространения в Кургане при помощи закладок. Всего выявлено 47 закладок, в которые обвиняемые успели разложить наркотики. В телефонах задержанных обнаружили фотографии этих мест с координатами геолокации.

Уголовные дела возбуждали по ч.3 ст. 30, п.«а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе орггруппы). Материалы направлены в суд. Во время следствия иностранцы находились под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшее время курганский суд приступит к рассмотрению дела еще одной организованной группы наркоторговцев. Их задержали в Кургане, Шадринске и в Тобольске (Тюменская область) при поддержке спецподразделения «Гром».