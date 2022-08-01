Посол РФ в Сербии: Запад искажает ситуацию в Косово

Страны Запада искажают ситуацию в Косово и не хотят разбираться в глубоких проблемах. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза. На основе резолюции генассамблеи ООН, он должны выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».
В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны начали строить на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы. В Кремле поддержали Сербию и призвали к мирному урегулированию конфликта.
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Страны Запада искажают ситуацию в Косово и не хотят разбираться в глубоких проблемах. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза. На основе резолюции генассамблеи ООН, он должны выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24». В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны начали строить на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы. В Кремле поддержали Сербию и призвали к мирному урегулированию конфликта.