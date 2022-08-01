Посол РФ в Сербии: Запад искажает ситуацию в Косово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
На границе Сербии и Косово начались столкновения Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта Сербии и Косово

Страны Запада искажают ситуацию в Косово и не хотят разбираться в глубоких проблемах. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза. На основе резолюции генассамблеи ООН, он должны выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны начали строить на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы. В Кремле поддержали Сербию и призвали к мирному урегулированию конфликта.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Страны Запада искажают ситуацию в Косово и не хотят разбираться в глубоких проблемах. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза. На основе резолюции генассамблеи ООН, он должны выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24». В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны начали строить на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы. В Кремле поддержали Сербию и призвали к мирному урегулированию конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...