Кремль призвал к мирному разрешению конфликта в Сербии и Косово

01 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

В Кремле надеются, что страны, признавшие Косово, не допустят эскалации конфликта с Сербией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово В Кремле выразили надежду, что обострения между Сербией и Косово удастся избежать. А страны, признавшие независимость Косово смогут предостеречь власти этой республики от необдуманных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно, мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования [со стороны косовских властей]. Сейчас, да, слава Богу, ночью удалось избежать обострения. Но ситуация отложена на один месяц. Поэтому важно сохранить благоразумие со всех сторон. Мы поддерживаем миролюбивую конструктивную позицию, занятую Белградом, призыв к миру и конструктивизму, который был озвучен президентом Сербии [Александром Вучичем]. Мы считаем, что те страны, которые признали Косово и которые являются гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности, и, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены», — заявил Песков. При этом, как отметил представитель Кремля, вопрос о присоединении Сербии к ОДКБ или заключение договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и военной помощи пока не стоит. «У нас с Сербией союзнические, весьма откровенные, очень глубокие отношения. Безусловно, наши отношения будут дальше развиваться, договорно-правовая база будет развиваться, но будут ли такие элементы [в рамках военного сотрудничества] сейчас сказать не могу», — сообщил Дмитрий Песков URA.RU. Столкновения на границе Сербии и Косово начались 31 июля. Они были спровоцированы решением косовских властей о запрете въезда на территорию республики граждан с сербскими документами и номерами, а также требованием у косовских сербов временных удостоверений личности. Эти ограничения должны были вступить в силу 1 августа, но были перенесены на 1 сентября. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле выразили надежду, что обострения между Сербией и Косово удастся избежать. А страны, признавшие независимость Косово смогут предостеречь власти этой республики от необдуманных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Безусловно, мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования [со стороны косовских властей]. Сейчас, да, слава Богу, ночью удалось избежать обострения. Но ситуация отложена на один месяц. Поэтому важно сохранить благоразумие со всех сторон. Мы поддерживаем миролюбивую конструктивную позицию, занятую Белградом, призыв к миру и конструктивизму, который был озвучен президентом Сербии [Александром Вучичем]. Мы считаем, что те страны, которые признали Косово и которые являются гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности, и, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены», — заявил Песков. При этом, как отметил представитель Кремля, вопрос о присоединении Сербии к ОДКБ или заключение договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и военной помощи пока не стоит. «У нас с Сербией союзнические, весьма откровенные, очень глубокие отношения. Безусловно, наши отношения будут дальше развиваться, договорно-правовая база будет развиваться, но будут ли такие элементы [в рамках военного сотрудничества] сейчас сказать не могу», — сообщил Дмитрий Песков URA.RU. Столкновения на границе Сербии и Косово начались 31 июля. Они были спровоцированы решением косовских властей о запрете въезда на территорию республики граждан с сербскими документами и номерами, а также требованием у косовских сербов временных удостоверений личности. Эти ограничения должны были вступить в силу 1 августа, но были перенесены на 1 сентября. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.