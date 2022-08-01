Свердловчанкам объяснили, как грудь поможет не заболеть раком

Гормон окситоцин защищает молочные железы от онкологии Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Грудное вскармливание препятствует развитию онкологии молочных желез. Об этом рассказала перинатальный психолог Сысертской больницы (Свердловская область) Ирина Лазарева. Кроме того, кормление грудью снижает риск появления послеродовой депрессии.

«Грудное вскармливание — гормонозависимый процесс. После родов начинают свою работу два гормона: пролактин и окситоцин. Пролактин отвечает за выработку молока, которое необходимо новорожденному. Окситоцин отвечает за выделение молока, а также влияет на деятельность щитовидной железы и защищает молочные железы от онкологии», — передает слова Лазаревой пресс-служба регионального минздрава.

По мнению перинатального психолога свердловской больницы, кормление грудью предотвращает послеродовые психологические расстройства. «Порядка 50 процентов первородящих мам переживают депрессивные расстройства. Когда женщина кормит грудью, ее тело наполняется гомоном любви, доверия, что, в свою очередь, помогает снять стресс родов и послеродовые страхи», — отметила она.

По данным ВОЗ, в России каждый год рак молочной железы обнаруживают почти 55 тысяч женщин. 60% из них удается побороть недуг, но в 40% случаев — а это около 20 тысяч женщин — он приводит к летальному исходу. Медики считают, что регулярная диагностика может изменить эти показатели к лучшему.

Ранее агентство писало, что специалисты УрФУ разработали лекарство для лечения рака. Над работой трудятся профессора Уральского федерального университета — Алексей Иванов и Эдинбургского университета — Филип Кэмп. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Molecular Liquids.

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