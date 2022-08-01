Байден заявил о готовности договориться с Россией

01 августа 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Джо Байден готов разговаривать с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден готов договориться с Россией о новом документе по контролю над вооружениями. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Я работал над контролем над вооружениями с самых первых дней своей карьеры, и здоровье ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — прим. URA.RU) всегда основывалось на значимых взаимных ограничениях на вооружения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. URA.RU), когда срок его действия истечет в 2026 году», — заявил Байден. Договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Двусторонний договор между Россией и США предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Президент США Джо Байден готов договориться с Россией о новом документе по контролю над вооружениями. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Я работал над контролем над вооружениями с самых первых дней своей карьеры, и здоровье ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — прим. URA.RU) всегда основывалось на значимых взаимных ограничениях на вооружения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. URA.RU), когда срок его действия истечет в 2026 году», — заявил Байден. Договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Двусторонний договор между Россией и США предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.