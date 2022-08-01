Курганцам показали фото объездной дороги до Тюмени

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Открытие котельни в Петухово. Курган, петухово, ремонтные работы, ремонт трассы
До Тюмени курганцы ездят по новой объездной дороге Фото:

Курганцам показали фотографии объездной дороги около аварийного моста через реку Мендеря в Белозерском округе. Снимки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«После нашей договоренности коллеги из Росавтодора восстановили движение по трассе Курган — Тюмень в районе моста через речку Мендеря. Пока, на время капремонта моста 1968 года постройки, по временной схеме», — подписал фотографии Шумков.

В telegram-канале «Курганская область официально» указано, что временный объезд расположен слева от моста. Протяженность однополосной дороги составляет 250 метров. По сообщению регионального правительства, объезд позволит провести ремонт моста и сдать его в эксплуатацию раньше срока.

Ранее URA.RU писало, что Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым ремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254 «Иртыш». В том числе, глава региона попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы. Движение по объездной дороге было открыто 1 августа.

На трассе Курган-Тюмень около аварийного моста сделали объездную дорогу
Фото:
Протяженность дороги составляет 250 метров
Фото:

Движение на однополосной дороге регулируют светофоры
Фото:
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Курганцам показали фотографии объездной дороги около аварийного моста через реку Мендеря в Белозерском округе. Снимки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «После нашей договоренности коллеги из Росавтодора восстановили движение по трассе Курган — Тюмень в районе моста через речку Мендеря. Пока, на время капремонта моста 1968 года постройки, по временной схеме», — подписал фотографии Шумков. В telegram-канале «Курганская область официально» указано, что временный объезд расположен слева от моста. Протяженность однополосной дороги составляет 250 метров. По сообщению регионального правительства, объезд позволит провести ремонт моста и сдать его в эксплуатацию раньше срока. Ранее URA.RU писало, что Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым ремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254 «Иртыш». В том числе, глава региона попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы. Движение по объездной дороге было открыто 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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