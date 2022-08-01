Курганцам показали фото объездной дороги до Тюмени

01 августа 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

До Тюмени курганцы ездят по новой объездной дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам показали фотографии объездной дороги около аварийного моста через реку Мендеря в Белозерском округе. Снимки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «После нашей договоренности коллеги из Росавтодора восстановили движение по трассе Курган — Тюмень в районе моста через речку Мендеря. Пока, на время капремонта моста 1968 года постройки, по временной схеме», — подписал фотографии Шумков. В telegram-канале «Курганская область официально» указано, что временный объезд расположен слева от моста. Протяженность однополосной дороги составляет 250 метров. По сообщению регионального правительства, объезд позволит провести ремонт моста и сдать его в эксплуатацию раньше срока. Ранее URA.RU писало, что Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым ремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254 «Иртыш». В том числе, глава региона попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы. Движение по объездной дороге было открыто 1 августа. На трассе Курган-Тюмень около аварийного моста сделали объездную дорогу Фото: Вадим Шумков, «Вконтакте» Протяженность дороги составляет 250 метров Фото: Вадим Шумков, «Вконтакте» Движение на однополосной дороге регулируют светофоры Фото: Вадим Шумков, «Вконтакте»

Курганцам показали фотографии объездной дороги около аварийного моста через реку Мендеря в Белозерском округе. Снимки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «После нашей договоренности коллеги из Росавтодора восстановили движение по трассе Курган — Тюмень в районе моста через речку Мендеря. Пока, на время капремонта моста 1968 года постройки, по временной схеме», — подписал фотографии Шумков. В telegram-канале «Курганская область официально» указано, что временный объезд расположен слева от моста. Протяженность однополосной дороги составляет 250 метров. По сообщению регионального правительства, объезд позволит провести ремонт моста и сдать его в эксплуатацию раньше срока. Ранее URA.RU писало, что Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым ремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254 «Иртыш». В том числе, глава региона попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы. Движение по объездной дороге было открыто 1 августа.